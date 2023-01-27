Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki şirket hangisi? /27 Ocak 2023 09:39

Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki şirket hangisi?

Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023” araştırmasının sonucu yayımlandı.

SHABER3.COM


Her yıl dünyanın en değerli şirketlerinin açıklandığı Brand Finance’in Global 500 raporu yayımlandı.

Rapora göre dünyanın en değerli 10 markası şöyle sıralandı:

10-) TikTok: 7 milyar dolarla TikTok Tablonun en altında yer alan marka değeri 4,7 milyar dolar belirlenirken, Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.

9-) Tesla: 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncı sırada yer aldı.

8-) Verizon: 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci sırada.

7-) ICBC: 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'inci sırada.

6-) Samsung: 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı sırada.

5-) Walmart: 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci sırada.

4-) Microsoft:  191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü sırada yer aldı.

3-) Apple: 297,5 milyar dolar marka değeri ile Apple üçüncü sırada.

2-) Google: 281,4 milyar dolar değeri ile Google ikinci sırada yer aldı.

1-) Amazon: 350 milyar dolar değer ile zirvede yer alan isim ise Amazon oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki... Sonraki Haber >>

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:09