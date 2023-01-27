Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki şirket hangisi?



Her yıl dünyanın en değerli şirketlerinin açıklandığı Brand Finance’in Global 500 raporu yayımlandı.



Rapora göre dünyanın en değerli 10 markası şöyle sıralandı:



10-) TikTok: 7 milyar dolarla TikTok Tablonun en altında yer alan marka değeri 4,7 milyar dolar belirlenirken, Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.



9-) Tesla: 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncı sırada yer aldı.



8-) Verizon: 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci sırada.



7-) ICBC: 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'inci sırada.



6-) Samsung: 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı sırada.



5-) Walmart: 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci sırada.



4-) Microsoft: 191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü sırada yer aldı.



3-) Apple: 297,5 milyar dolar marka değeri ile Apple üçüncü sırada.



2-) Google: 281,4 milyar dolar değeri ile Google ikinci sırada yer aldı.



1-) Amazon: 350 milyar dolar değer ile zirvede yer alan isim ise Amazon oldu.