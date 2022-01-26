Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünyanın en değerli markası Apple tahtını korudu /26 Ocak 2022 12:44

Dünyanın en değerli markası Apple tahtını korudu

Dünyanın en değerli markası, bu yıl da 2021'de olduğu gibi 355 milyar dolarla Apple olurken bu şirketi 350 milyar dolar değerle Amazon izledi.

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması' sonuçlandı.

Değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple 'dünyanın en değerli markası' unvanını korumayı başardı. Apple, 2021 araştırmasında da 263.4 milyar dolarla ilk sırada yer almıştı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip etti.


Söz konusu listede ABD'li Microsoft 184.2 milyar dolarla 4. , perakende şirketi Walmart 112 milyar dolarla 5. , Güney Koreli Samsung 107.3 milyar dolarla 6. , ABD'li Facebook 101.2 milyar dolarla 7. , Çinli ICBC 75.1 milyar dolarla 8. , Çinli Huawei 71.2 milyar dolarla 9. , ABD'li Verizon da 69.6 milyar dolarla 10. sırada yer buldu.

Listede Türk markası yok
Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4.6 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı.
Global 500 listesindeki şirketlerin 199'unu ABD'li firmalar oluştururken 77'sinin Çin, 31'inin Japon, 28'inin Fransız, 25'inin Alman, 23'ünün İngiliz olduğu görüldü.

Öte yandan Kovid-19 döneminde geliştirdikleri aşıları kullanılan Pfizer firması dünyanın en değerli markaları arasında 6.3 milyar dolarla 352. , 5.6 milyar dolarla AstraZeneca 407. sırada yer buldu.
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