Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyanın en değerli parası! /07 Mayıs 2020 12:38

Dünyanın en değerli parası!

Türk Lirası mum gibi erirken, 1 Kuveyt Dinarı 23 lira 50 kuruş oldu.

SHABER3.COM

Türk Lirası sadece dolar, euro ve sterlin karşısında değil, hemen hemen bütün yabancı para birimlerine karşı değer kaybediyor. 

Dünyanın en değerli parası olarak bilinen Kuveyt Dinarı, 7 Mayıs itibarıyla 23,50 TL oldu.

Dünyanın en büyük petrol ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Kuveyt petrol ticaretini kendi para birimi ile yaptığı için değeri artıyor. 

PETROLÜ KENDİ PARASI İLE SATIYOR

Ülkeden petrol almak isteyen farklı ülkeler Kuveyt ile ticaret yapmak için Kuveyt Dinarı satın alıyor. Bu mekanizma dinarı rezerv bir para hâline getirdi. 

10 Kuveyt Dinarı 7 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 235 TL'ye tekabül ediyor.

Döviz rezervi arttığı için Kuveyt Dinarı her geçen gün değer kazanıyor. Brent petrolde fiyat gerilemesine rağmen ülkenin para birimi diğer para birimlerine karşı değerli kalmaya devam etti. 
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