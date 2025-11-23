Dünyanın en değerli şirketi belli oldu!

Küresel ekonominin en büyük oyuncularını belirleyen piyasa değeri sıralaması, Ekim ayı sonu itibarıyla güncellendi.





En değerli 10 şirket belli oldu: İlk sırada bakın kim var En değerli 10 şirket belli oldu: İlk sırada bakın kim var





Listenin zirvesine teknoloji devleri ambargo koyarken, Apple, Microsoft ve Nvidia trilyon dolarlık değerleriyle rakiplerine fark attı. Enerji, finans ve tüketim sektörünün lokomotif şirketleri de ilk 50 içerisindeki yerini korudu.





LİSTENİN ZİRVESİNDE TEKNOLOJİ HAKİMİYETİ

Dünya genelindeki şirketlerin borsa değerlerine göre yapılan sıralamada, teknoloji sektörü tartışmasız bir üstünlük kurdu. Yaklaşık 36,3 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine sahip olan ilk 50 şirket arasında, yapay zeka ve çip teknolojilerine yatırım yapan firmaların yükselişi dikkat çekti.





İŞTE EKİM 2025 İTİBARIYLA EN DEĞERLİ 50 ŞİRKET

Ekonomim'de yer alan habere göre ilk 10 şirketin sıralaması şu şekilde:





Apple: 3,55 trilyon Dolar





Microsoft: 3,15 trilyon Dolar





NVIDIA: 2,95 trilyon Dolar





Saudi Aramco: 2,12 trilyon Dolar





Alphabet (Google): 2,03 trilyon Dolar





Amazon: 1,94 trilyon Dolar





Meta Platforms: 1,03 trilyon Dolar





Berkshire Hathaway: 880 milyar Dolar





Eli Lilly: 820 milyar Dolar





TSMC: 810 milyar Dolar



