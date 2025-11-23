Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en değerli şirketi belli oldu! /23 Kasım 2025 16:50

Dünyanın en değerli şirketi belli oldu!

Dünya piyasasının en önemli oyuncularını yer aldığı liste güncellendi. Teknoloji devlerinin liderliği dikkat çekti.

Küresel ekonominin en büyük oyuncularını belirleyen piyasa değeri sıralaması, Ekim ayı sonu itibarıyla güncellendi.

En değerli 10 şirket belli oldu: İlk sırada bakın kim var

Listenin zirvesine teknoloji devleri ambargo koyarken, Apple, Microsoft ve Nvidia trilyon dolarlık değerleriyle rakiplerine fark attı. Enerji, finans ve tüketim sektörünün lokomotif şirketleri de ilk 50 içerisindeki yerini korudu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE TEKNOLOJİ HAKİMİYETİ
Dünya genelindeki şirketlerin borsa değerlerine göre yapılan sıralamada, teknoloji sektörü tartışmasız bir üstünlük kurdu. Yaklaşık 36,3 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine sahip olan ilk 50 şirket arasında, yapay zeka ve çip teknolojilerine yatırım yapan firmaların yükselişi dikkat çekti.

İŞTE EKİM 2025 İTİBARIYLA EN DEĞERLİ 50 ŞİRKET
Ekonomim'de yer alan habere göre ilk 10 şirketin sıralaması şu şekilde: 

Apple: 3,55 trilyon Dolar

Microsoft: 3,15 trilyon Dolar

NVIDIA: 2,95 trilyon Dolar

Saudi Aramco: 2,12 trilyon Dolar

Alphabet (Google): 2,03 trilyon Dolar

Amazon: 1,94 trilyon Dolar

Meta Platforms: 1,03 trilyon Dolar

Berkshire Hathaway: 880 milyar Dolar

Eli Lilly: 820 milyar Dolar

TSMC: 810 milyar Dolar

