Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en derin askeri batığı görüntülendi /25 Haziran 2022 14:28

Dünyanın en derin askeri batığı görüntülendi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipinler’de Samar açıklarındaki batan ABD gemisine ait enkaz, 7 bin metre derinde bulundu. Japonya'ya karşı savaşta batan gemi, bugüne kadar bulunan en derindeki enkaz olarak kayıtlara geçti.

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipinlerin Samar açıklarında batan 89 askerin öldüğü ABD donanmasına ait 'USS Samuel B Roberts' adlı geminin enkazına ulaşıldı.

Teksas merekzli Caladan Oceanic tarafından bu ay yapılan ve 8 gün süren dalışlar sonunda geminin enkazı bulundu.

Deniz seviyesinin yaklaşık 7 kilometre altındaki kalıntılar, şimdiye kadar bulunan en derin gemi enkazı olarak kayıtlara geçti.

ABD ile Japonya donanmasının karşı karşıya geldiği Samar Muharebesinde hasar alan geminin, gövdesinde top ve kurşun izleri olduğu aktarıldı.

Samuel B Roberts’in 224 kişilik mürettebatı bulunuyordu. Mürettebattan 120 kişi 50 saat boyunca kurtarma botlarına tutunarak hayatta kalmayı başarmıştı.

ABD ile Japonya arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Leyte, savaşında 4 ABD gemisi batmıştı.
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