Dünyanın en derin askeri batığı görüntülendi

Deniz seviyesinin yaklaşık 7 kilometre altındaki kalıntılar, şimdiye kadar bulunan en derin gemi enkazı olarak kayıtlara geçti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipinlerin Samar açıklarında batan 89 askerin öldüğü ABD donanmasına ait 'USS Samuel B Roberts' adlı geminin enkazına ulaşıldı.Teksas merekzli Caladan Oceanic tarafından bu ay yapılan ve 8 gün süren dalışlar sonunda geminin enkazı bulundu.ABD ile Japonya donanmasının karşı karşıya geldiği Samar Muharebesinde hasar alan geminin, gövdesinde top ve kurşun izleri olduğu aktarıldı.Samuel B Roberts’in 224 kişilik mürettebatı bulunuyordu. Mürettebattan 120 kişi 50 saat boyunca kurtarma botlarına tutunarak hayatta kalmayı başarmıştı.ABD ile Japonya arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Leyte, savaşında 4 ABD gemisi batmıştı.