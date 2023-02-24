Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en eski İbranice İncili açık artırmayla satılacak /24 Şubat 2023 17:03

Dünyanın en eski İbranice İncili açık artırmayla satılacak

Dünyadaki en eski İbranice İncili olarak kabul edilen 'Sassoon Kodeksi'nin açık artırmada 30 ila 50 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

SHABER3.COM

Tarihi 9. yüzyılın sonları ve 10. yüzyılın başlarına uzanan İncil'in sadece 12 yaprağının eksik olduğu belirtiliyor.

En eski ve en eksiksiz İbranice İncil olarak bilinen kitap, adını 1942 yılında ölen David Solomon Sassoon'dan aldı. Sotheby's'e göre Sassoon 8 yaşına kadar tüm İbranice İncil'i ezbere biliyordu.

Kitap, Ölü Deniz Parşömenleri, Halep Kodeksi ve Leningrad Kodeksi gibi dini el yazmalarından daha eski.

Sotheby's'in kıdemli uzmanı Sharon Liberman Mintz, "İbranice kutsal kitap, yüzyıllar boyunca medeniyetin temellerini, sanat, kültür, hukuk, siyaseti nasıl etkilediğinin dönüştürücü bir tanığı."dedi.


Mayıs ayında New York'ta satışa çıkacak Codex Sassoon'un bugüne kadar açık artırmada alınan en değerli tarihi belge olması bekleniyor.

Bill Gates 1994 yılında bir Leonardo da Vinci el yazmasını 30,8 milyon dolara, Ken Griffin ise 2021 yılında ABD Anayasası'nın ilk baskısını 43,2 milyon dolara satın almıştı.

Son 40 yıldır sergilenmeyen kitap, Sotheby aracılığıyla Londra, Tel Aviv, Dallas, Los Angeles ve son olarak da New York'u kapsayan bir tura çıkacak.
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