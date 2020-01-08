Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Türkiye 3 sıra geriledi

Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı. Japonya pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55'inci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre; Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk'un hemen gerisinde, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.





İlk 10





Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi'nde ilk 10 şöyle:





1 Japonya (191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor)





2 Singapur (190)





3 Güney Kore, Almanya (189)





4 İtalya, Finlandiya (188)





5 İspanya, Lüksemburg, Danimarka (187)





6 İsveç, Fransa (186)





7 İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya (185)





8 ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika (184)





9 Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya (183)





10 Slovakya, Litvanya, Macaristan (181)





En zayıf pasaportlar





2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:





100 Kuzey Kore, Sudan (39 ülke)





101 Nepal, Filistin Yönetimi (38)





102 Libya (37)





103 Yemen (33)





104 Somali, Pakistan (32)





105 Suriye (29)





106 Irak (28)





107 Afganistan (26)