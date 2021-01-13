Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en 'güçlü' pasaportu bakın hangi ülkenin /13 Ocak 2021 22:50

Dünyanın en 'güçlü' pasaportu bakın hangi ülkenin

Henley Pasaport Endeksi'ne göre dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın. Türkiye ise güçlü pasaport sıralamasında bir önceki yıla göre iki sıra gerileyerek 53'üncü oldu

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye bir önceki yıla göre iki sıra birden gerileyerek 53'üncü oldu. Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz girilebiliyor. 2020'de Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz girilebiliyordu.

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye bir önceki yıla göre iki sıra birden gerileyerek 53'üncü oldu.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz girilebiliyor. 2020'de Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz girilebiliyordu.

Japonya'nın son üç yılda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldığı listede Türkiye pasaportu Bosna Hersek, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk pasaportlarının gerisinde; Güney Afrika, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Tayland, Suudi Arabistan, Çin ve Endonezya pasaportlarının ise önünde yer alıyor.

Asya-Pasifik ülkeleri ilk sıralarda

2006'dan bu yana yayımlanan ve gerçek zamanlı olarak güncellenen Henley Pasaport Endeksi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerini temel alıyor.

Endeks 199 ülkenin pasaportunu ve 227 yeri kapsıyor.

Endeksin ilk sıralarında daha önce AB ülkeleri, İngiltere ve ABD'nin hakimiyeti vardı. Ancak son yıllarda Asya-Pasifik ülkeleri öne geçti.

Son yedi yıl içinde ABD pasaportu birincilikten yedinciliğe geriledi.

Endeks, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen geçici sınırlamaları kapsamıyor. Halihazırda ABD pasaportuyla 75, İngiltere pasaportuyla da yaklaşık ülkeye vizesiz girilebiliyor.

2006'da Listenin başında 130 ülkeye vizesiz giriş yapılabilen Danimarka pasaportu yer alıyordu. Türkiye pasaportu listede 46'ncı sıradaydı. Türkiye pasaportuyla 52 ülkeye vizesiz girilebiliyordu.

Henley Pasaport Endeksi'nde ilk 10 sırada yer alan ülkeler ve vatandaşlarının vizesiz girebildikleri ülke sayıları şöyle:

Japonya (191)
Singapur (190)
Güney Kore, Almanya (189)
İtalya, Finlandiya, İspanya, Lüksemburg (188)
Danimarka, Avusturya (187)
İsveç, Fransa, Portekiz, Hollanda, İrlanda (186)
İsviçre, ABD, İngiltere, Norveç, Belçika, Yeni Zelanda (185)
Yunanistan, Malta, Çek Cumhuriyeti, Avustralya (184)
Kanada (183)
Macaristan (181)

Henley Pasaport Endeksi'nde son 10 sırada yer alan ülkeler ise şöyle sıralandı:

İran, Bangladeş (41)
Lübnan, Kosova, Sudan (40)
Kuzey Kore (39)
Nepal, Libya (38)
Filistin Özerk Yönetimi (37)
Yemen, Somali (33)
Pakistan (32)
Suriye (29)
Irak (28)
Afganistan (26)
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