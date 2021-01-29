Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu /29 Ocak 2021 10:05

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu

Dünyanın en güvenli şehirlerinin sıralamasında zirvede Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başşehri Abu Dabi yer aldı. Eskişehir'in sekizinci olduğu listenin sonunda Venezuela'nın başşehri Karakas bulunuyor.

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Numbeo'nun suç oranlarına dayalı olarak yıllık hazırladığı en güvenli şehir raporunda ikinci sırada Katar'ın başkenti Doha var.

İlk 10'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda, Abu Dabi, 100 üzerinden 88,46 güvenlik endeksi puanıyla üst üste beşinci kez birinci oldu.

431 şehrin yer aldığı listenin üçüncü sırasında Tayvan'ın Taipei şehri bulunuyor. İstanbul ise 52,50 puanla 263'üncü sırada.

Euronews'te yer alan habere göre ilk 10'da yer alan şehirler şöyle:

1. Abu Dabi, BAE
2. Doha, Katar
3. Taipei, Tayvan
4. Quebec, Kanada
5. Zürih, İsviçre
6. Şarika, BAE
7. Dubai, BAE
8. Eskişehir, Türkiye
9. Münih, Almanya
10. Trieste, İtalya

EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER GÜNEY AMERİKA VE GÜNEY AFRİKA'DA

Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en şiddetli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 84,68 puanla zirvede yer alıyor.

En tehlikeli şehirler sıralamasının ilk 10'unda Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer şehir bulunuyor.

Sıralama şu şekilde:

1. Karakas, Venezuela
2. Port Moresby, Papua Yeni Gine
3. Pretoria, Güney Afrika
4. Durban, Güney Afrika
5. Johannesburg, Güney Afrika
6. San Pedro Sula, Honduras
7. Pietermaritzburg, Güney Afrika
8. Natal, Brezilya
9. Fortaleza, Brezilya
10. Rio de Janeiro, Brezilya

TÜRKİYE'DEN HANGİ ŞEHİRLER VAR?

En güvenli şehirler sıralamasında Eskişehir'in 82,42 puanla 8'inci olduğu listede, Antalya 72,83 puanla 61'inci.

Listede Türkiye'de yer alan şehirler ve puanları şöyle:

8) Eskişehir (82,42)

61) Antalya (72,83)

74) Bursa (72,00)

77) İzmir (71,74)

182) Ankara (60.31)

263) İstanbul (52,50)

FRANSA ŞEHİRLERİ SONDA

Dünyada en çok turisti ağırlayan ülkelerinden Fransa'nın şehirleri ise listenin altlarında yer aldı. Akdeniz kıyısındaki şehri Nice, 59,01 güvenlik endeksi ile 194'üncü sırada bulunuyor. 

Güvenlik teknolojisinde ön sıralarda yer alan şehir 2018'den beri başlatılan SafeCity projesinin pilot noktası.

Diğer şehirler Bordeaux 221'inci ve Lyon 239'uncu sırada. Paris, 46,71 güvenlik puanıyla 312'nci.
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