Dünyanın en güvenli şehri belli oldu

The Economist Intelligence Unit verilerinden elde edilen bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi.
Böylelikle ilk sıraya Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın yerleştiği kaydedilirken, ikinci sırada Kanada'dan Toronto kenti, üçüncü sırada ise Singapur yer aldı. Dördüncü sırada Sidney, 5. sırada ise Tokyo bulundu.
İlk onda Avrupa'dan Amsterdam(6.) ve Stockhol (10.) sırada yer alırken Alman şehri Frankfurt ise 13. sıraya yerleşti. Araştırmada son sırayı Karakas(58), Karaçi (59) ve Yangon (60) paylaştı.
Sağlık, dijital, altyapı, kişisel ve çevresel güvenlik kategorilerinin ayrı ayrı yer aldığı değerlendirmede İstanbul 37'nci sırada yer aldı. Araştırmada 60 şehir yer alırken, 76 farklı göstergenin baz alındığı saptandı.