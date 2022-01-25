Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarı inşa ediyor /25 Ocak 2022 11:36

Dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarı inşa ediyor

Teknoloji çağında yeni buluşlara imza atılıyor. Facebook'un Metaverse evrenini inşa etmeye yardımcı olacak güçlü Yapay Zeka (Al) bilgisayarı inşa ediliyor.

SHABER3.COM

Facebook'tan yeni süper bilgisayar geliyor. Metaverse giden yolda yeni bilgisayarı ile hız kazanacak.

Teknoloji devine göre, AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan yeni süper bilgisayar, 2022 yılının ortalarında tamamen inşa edildiğinde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olacak.

RSC, bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olan meta veri deposu için teknoloji oluşturmaya giden yolu açacak.

Meta'nın ürün yönetimi direktörü Kevin Lee ve AI Research için bir yazılım mühendisi olan Shubho Sengupta, yeni süper bilgisayarın zaten kısmen çalışır durumda olduğunu ancak bu yılın ortasına kadar tamamen inşa edileceğini söyledi.

Meta'da farklı dildeki insanlar sorunsuz iletişim kurabilecek.

Gelecekte, sosyal medya platformuna sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) kulaklıkları ve akıllı gözlükler kullanılarak meta veri tabanından erişilebilir olacak.
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