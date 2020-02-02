İsviçre Darphanesi yeni çıkarttığı dünyanın en küçük altın parası 2,96 milimetre çapında ve 0,063 gram ağırlığında.





"Dünyanın en küçük altın parası" diye niteleden paranın üstüne basılan Albert Einstein imajını çıplak gözle görmek çok zor. Bunun için altın para yanında bir büyüteç ile birlikte satılıyor.







Einstein'in resminin yer aldığı altın para.





Einstein 1895 ile 1914 yılları arasında çoğunlukla İsviçre’de yaşadı. 1901 yılında burada eğitimini tamamladı.





BERN'DE PATENT OFİSİNDE MEMURDU





1901 yılında İsviçre, Einstein’a vatandaşlık verdi ve ünlü bilim adamı Bern’de bir patent ofisinde memur olarak çalışmaya başladı.







Einstein patent ofisinde çalışırken matematik ve fizikçilerin Brownian Hareketi olarak bildiği fiziksel ilişkiyi ispat etmiş, üç yıl sonra da dünyanın en ünlü formülü, özel görecelik teorisinin E=mc2 ilişkisini bulduğu tezini yayımlamıştı.