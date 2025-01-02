Dünyanın en pahalı havalimanı seçildi: İstanbul Havalimanı'na gidenler adeta soyuluyor

Türkiye'nin dünyada zirveye oynadığı konuların başında bazı alanlardaki fahiş fiyatlar olduğu artık kabul edilen bir gerçek halini aldı. Gıda, akaryakıt, teknolojik ürünler, araba fiyatları ve bunlarla beraber getirilen ÖTV'ler derken hayat pahalılığı toplumun büyük çoğunluğunun en büyük sorunu olarak görülüyor.





Pahalılık denince akla gelen yerlerden birisi de şüphesi ülkemizdeki havalimanları.. Sosyal medyada da sık sık gündem olan Havalimanlarındaki ücretler sonunda dünyada da yankı uyandırmayı başardı. İtalyan gazetesi Corriera della Sera, dünyanın birçok ülkesini içeren çalışmasında havalimanlarında satın alınan bir kahve, pet şişe su, cappuccino, kruvasan ve sandviç fiyatlarını listeledi.





İSTANBUL HAVALİMANI RAKİPLERİNE TUR BİNDİRDİ

Ortaya çıkan sonuçlar bir tablo haline getirildi ve sosyal medyada yayılması ile gündem oldu. Belirlenen ürünlerin toplam tutarının 16.5 Euro (Güncel kur ile 604 lira) olması ile İstanbul Havalimanı herkesi geride bıraktı. Londra'da aynı ürünlerin toplam tutarının 7 Euro olduğu görüldü. Örneğin Londra'da satılan bir hamburger 254 liraya denk gelirken İstanbul Havalimanı'nda bu tutar 600 lira olarak görüldü.