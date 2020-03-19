Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı /19 Mart 2020 14:24

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

Almanya merkezli araştırma şirketi Statista, dünyanın en pahalı şehirlerini açıklarken, listenin tepesinde Singapur yer aldı.

SHABER3.COM

Ekonomi verilerini ve resmi istatistikleri derleyen Statista, her yıl geleneksel olarak hazırladığı “Dünyanın En Pahalı Şehirleri” listesini paylaştı.

İlk üç sıra Asya şehirlerinin oldu

Dünyanın farklı şehirlerindeki yiyecek, içecek, giyim ve temizlik malzemeleri gibi toplam 160 farklı ürünün fiyatlarına göre hazırlanan listenin ilk sırasında, 5,6 milyon nüfuslu Singapur yer aldı. İkinci basamakta Hong Kong bulunurken, onu bir başka Asya şehri Osaka takip etti.

Hong Kong ve Singapur da dahil olmak üzere turizmden elde edilen gelire büyük ölçüde bel bağlayan şehirler, yeni tip Koronavirüs nedeniyle finansal olarak büyük bir daralma yaşadı.

Geçtiğimiz yıl ilk üçte olan Paris’in, 5. sıraya gerilediği görüldü. Osaka’nın 3. basamakta yer alması, Japon para birimi Yen’in gösterdiği güçlü performansın bir yansıması.

ABD ekonomisinin kalbinde yer alan iki şehir New York ve Los Angeles ise sırasıyla dünyanın en pahalı 4. ve 9. kentleri konumunda.

Dünyanın en pahalı 10 şehri

Singapur
Hong Kong
Osaka
New York
Paris
Zürih
Tel Aviv
Los Angeles
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