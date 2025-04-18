Dünyanın en pahalısı İstanbul Havalimanı: 'Tuğla gibi lazanya 28 dolar'

İstanbul Havalimanı, yolculara sunduğu yiyecek ve içecek fiyatlarıyla uluslararası basında gündem oldu.





Habere göre, İstanbul Havalimanı’nda bir bardak bira 19.95 dolar (yaklaşık 760 TL), bir adet muz ise yaklaşık 7 dolardan (266 TL) satılıyor. Küçük bir lazanya dilimi için ise 28 dolarlık (1064 TL) bir ücret talep ediliyor.





"TUĞLA GİBİ LAZANYA..."

İtalya merkezli ekonomi haber sitesi L’Economia, İstanbul Havalimanı'nda satılan lazanya porsiyonunu, “rendelenmiş peynir serpintisi ve sahte bir fesleğen yaprağı ile tuğlaya benzeyen bir dilim” şeklinde tarif etti. Bu küçük porsiyon için 28 dolarlık etiketin konulması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.





Aynı şekilde, tavuk salatasının fiyatı yaklaşık 20 dolar (760 TL), kruvasan ise 17 ila 20 dolar arasında değişiyor. Uçuş öncesi hızlı bir şeyler atıştırmak isteyen yolcular, fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.





FAST-FOOD ZİNCİRLERİ DE CEP YAKIYOR

Havalimanında bulunan Popeyes ve McDonald’s gibi tanıdık fast-food markaları da adeta birbirleriyle yarışıyor.





Popeyes’ta dört adet kızarmış tavuk kanadı, patates ve kola içeren menü neredeyse 20 dolara satılıyor. McDonald’s’ta ise Big Mac veya Double Quarter Pounder menülerin fiyatı 25 ila 29 dolar (950-1100 TL) arasında değişiyor.





FRANKFURT'UN DÖRT KATI FİYAT

Reddit’te İstanbul’a özel bir başlıkta yorum yapan bir kullanıcı, İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatların Frankfurt Havalimanı’na kıyasla 2 ila 4 kat daha pahalı olduğunu belirtti:





“Terminal muazzam ve etkileyici ama fiyatlar deneyimi gölgeliyor. İnsanların ödemek zorunda kalacağını bildikleri için fiyatları yükseltiyorlar.”





Aynı kullanıcı, kız kardeşinin Dalaman’da iki Big Mac menüsüne yaklaşık 40 euro (yaklaşık 1730 TL) ödediğini belirterek Türkiye genelindeki havalimanlarında fiyatların kontrolsüz yükseldiğine dikkat çekti.





Bir başka yorumcu ise, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği La Guardia ve Orlando havalimanlarında fiyatların çok daha makul olduğunu belirtti.