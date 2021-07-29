Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyanın en ucuz işgücü neredeyse Türkiye'de /29 Temmuz 2021 12:28

Dünyanın en ucuz işgücü neredeyse Türkiye'de

Türkiye, Afgan ve Suriyeli mülteciler nedeniyle dünyanın en ucuz iş güçlerinden birine sahip oldu. Aylık 1000 TL’ye (115 dolar) çalışan mültecilerle Çin’i bile geride bırakan Türkiye’nin şimdiki rakibi ise 95 dolarla dünyanın en düşük asgari ücretinin bulunduğu Bangladeş.

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AKP’lilerin “mülteciler giderse ekonomi çöker” söylemlerinin nedeni belli oldu. Dünyada ucuz iş gücü ile nitelendirilen Çin’de ortalama aylık ücret 220 dolar civarında iken, mülteciler sayesinde bu rakam Türkiye’de 120 dolara kadar geriledi. Resmi asgari ücretin 330 dolar seviyesinde seyrettiği Türkiye’de mülteciler sayesinde 115 dolara (1000 TL) çalıştırılacak işçi bulunabiliyor.

MÜLTECİLER GİDERSE EKONOMİ ÇÖKER

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suriyeli göçmenler için “kader ve imtihan” yorumu yapıp, “Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor; boşuna popülizm yapmayın, gönderemezsiniz” diye konuşmuştu.
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