Dünyanın en ucuz işgücü neredeyse Türkiye'de

AKP’lilerin “mülteciler giderse ekonomi çöker” söylemlerinin nedeni belli oldu. Dünyada ucuz iş gücü ile nitelendirilen Çin’de ortalama aylık ücret 220 dolar civarında iken, mülteciler sayesinde bu rakam Türkiye’de 120 dolara kadar geriledi. Resmi asgari ücretin 330 dolar seviyesinde seyrettiği Türkiye’de mülteciler sayesinde 115 dolara (1000 TL) çalıştırılacak işçi bulunabiliyor.







MÜLTECİLER GİDERSE EKONOMİ ÇÖKER





AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suriyeli göçmenler için “kader ve imtihan” yorumu yapıp, “Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor; boşuna popülizm yapmayın, gönderemezsiniz” diye konuşmuştu.