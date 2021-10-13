Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en uzun boylu kadını da Türkiye'den /13 Ekim 2021 13:47

Dünyanın en uzun boylu kadını da Türkiye'den

Safranbolulu Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Dünyanın en uzun boylu erkeği ünvanı da Türkiye'den Sultan Kösen'e ait.

SHABER3.COM

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Boyu 2 metre 15 santimetre olan 24 yaşındaki Gelgi, 2014 yılında 17 yaşındayken de "dünyanın yaşayan en uzun boylu ergeni" unvanını elde etmişti.

DW'nin haberine göre Gelgi, Rekorlar Kitabına kaydının ardından yaptığı açıklamada, her dezavantajın avantaja çevrilebileceği mesajı vererek "Bu nedenle kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, potansiyelinizin farkında olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" dedi.

Çok ender görülen ve boyda hızlı artışa da neden olan Weaver sendromu nedeniyle genelde tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan, ancak yürüteçle de yürüyebilen Gelgi, yolda kendisini ilk kez gören insanların boyu nedeniyle şaşkınlık yaşadığını, ancak çoğunlukla nazik ve yardımsever davrandıklarını belirtti.

"ÇOK ENDER RASTLANAN BİR DURUM"

Guinness Rekorlar Kitabı Baş Editörü Craig Glenday, dünyanın en uzun boylu erkeğinin de bir Türk olduğuna işaret ederek "Dünyanın en uzun boylu kadın ve erkeğinin aynı ülkeden olması, 67 yıllık geçmişimizde çok ender rastlanan harikulade bir durum" dedi.

Dünyanın yaşayan en uzun boylu erkeği unvanı, 8 Şubat 2011 tarihinde boyu 2 metre 51 santimetre olarak ölçülen Sultan Kösen'e ait.

Dünyanın gelmiş geçmiş en uzun boylu kadını unvanı ise, 1982 yılında yaşamını yitiren 2 metre 46 santimetre boyundaki Çinli Zeng Cinlian'a ait.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın en uzun boylu kadını da Türkiye'den Sonraki Haber >>

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:25