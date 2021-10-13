Dünyanın en uzun boylu kadını da Türkiye'den

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Boyu 2 metre 15 santimetre olan 24 yaşındaki Gelgi, 2014 yılında 17 yaşındayken de "dünyanın yaşayan en uzun boylu ergeni" unvanını elde etmişti.







DW'nin haberine göre Gelgi, Rekorlar Kitabına kaydının ardından yaptığı açıklamada, her dezavantajın avantaja çevrilebileceği mesajı vererek "Bu nedenle kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, potansiyelinizin farkında olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" dedi.





Çok ender görülen ve boyda hızlı artışa da neden olan Weaver sendromu nedeniyle genelde tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan, ancak yürüteçle de yürüyebilen Gelgi, yolda kendisini ilk kez gören insanların boyu nedeniyle şaşkınlık yaşadığını, ancak çoğunlukla nazik ve yardımsever davrandıklarını belirtti.





"ÇOK ENDER RASTLANAN BİR DURUM"





Guinness Rekorlar Kitabı Baş Editörü Craig Glenday, dünyanın en uzun boylu erkeğinin de bir Türk olduğuna işaret ederek "Dünyanın en uzun boylu kadın ve erkeğinin aynı ülkeden olması, 67 yıllık geçmişimizde çok ender rastlanan harikulade bir durum" dedi.





Dünyanın yaşayan en uzun boylu erkeği unvanı, 8 Şubat 2011 tarihinde boyu 2 metre 51 santimetre olarak ölçülen Sultan Kösen'e ait.





Dünyanın gelmiş geçmiş en uzun boylu kadını unvanı ise, 1982 yılında yaşamını yitiren 2 metre 46 santimetre boyundaki Çinli Zeng Cinlian'a ait.