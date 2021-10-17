Dünyanın en uzun denizaltı elektrik kablosu döşeniyor

Yunanistan ve Mısır, yenilenebilir kaynaklar tarafından üretilen enerjiyi Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya iletecek bir denizaltı kablosu inşasını öngören bir anlaşma imzaladılar. Akdeniz’deki ilk kez kurulacak bu altyapının parçası olmak üzere Güney Kıbrıs da Mısır’la benzer bir anlaşma imzaladı.







Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas ve Mısırlı mevkidaşı Muhammed Şakir, Atina’da düzenlenen bir törenle proje için bir mutabakat zaptı imzaladılar. Skrekas, “Böyle bir ara bağlantı hem Yunanistan, Mısır hem de Avrupa Birliği için bir kazan-kazan. Proje bir Doğu Akdeniz enerji koridoru oluşturmaya ve bölgedeki enerji arz güvenliğini artırmaya yardımcı olacak.” dedi.





Anlaşmalarla, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in Akdeniz’den geçen dünyanın en uzun ve en derin su altı elektrik kablosuyla enerji altyapılarını birleştirmeyi amaçlayan, yaklaşık 900 milyon dolara malolacak “Euro-Asia Interconnector” adlı projeyi gerçekleştirmeye yönelik en ciddi adımlar atılmış oldu.





Güney Kıbrıs’ın bugün katıldığı, Perşembe günü imzalanan Yunan-Mısır mutabakata göre, üst düzey yetkililer, elektrik şebekesi operatörlerinin temsilcileri ve enerji düzenleyicilerinden oluşan üst düzey bir çalışma grubu oluşturulacak. Skrekas, grubun projenin uygulanması için gerekli izin ve onayların zamanında verilmesini kolaylaştıracağını belirterek “Önemli bir projenin başlangıcındayız ve eminim ki hepimiz bunu mümkün olan en kısa sürede başarılı görmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi. Anlaşma, geçen yıl deniz sınırları konusunda bir anlaşma imzalayan Yunanistan ile Mısır arasındaki bağları daha da güçlendiriyor.





Mısır ve Güney Kıbrıs enerji bakanları arasında bugün imzalanan mutabakat zaptı planlamadan uygulamaya kadar bir işbirliği çerçevesi oluşturuyor. Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilides, Mısırlı mevkidaşı Mohamed Shaker ile imza töreninde “Kıbrıs için, bölgedeki değerli stratejik müttefiklerimizden biri olan Mısır ile olan bu elektrik ara bağlantısı, yeşil bir ekonomiye geçiş çabalarımızın temel taşını oluşturma potansiyeline sahiptir.” dedi.





Pilides ayrıca “Elektrik şebekelerimizi güçlendirecek ve yenilenebilir enerjilerin ilgili enerji karışımımıza daha fazla entegrasyonunu sağlayacak. Ayrıca enerji arzımızın güvenliğini artıracak ve enerji ihracatçısı olmamızı sağlayacak. Bunlar somut faydalardan sadece birkaçı.” dedi.

