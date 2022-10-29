Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Yolculuk tamamlandıktan sonra vagonlar ayrılacak ve normal tren yolculuklarında kullanılmayı sürdürecek.





Şu anki en uzun yolcu treni rekoru kimin elinde?

Yaklaşık 2 kilometre (1950 m) uzunluğundaki trende toplam 4 bin 550 koltuk bulunuyor.Rhaetian Demiryolu tarafından yapılacak tek seferlik yolculuk yaklaşık bir saat sürecek.Tren yolculuğu ülkenin UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Albula/Bernina güzergâhı boyunca Preda'dan Alvaneu'ya ve Landwasser Viyadüğü üzerinden seyahat edecek.Dünyanın en güzel rotalarından biri olarak kabul edilen güzergahta , Alp manzarası eşliğinde birçok şirin dağ kasabası, 48'den fazla köprü ve 22 tünelden geçilecek.Rhaetian Tren Yolları Tepe Yöneticisi Dr. Renato Fasciati, rekor denemesi ile İsviçre demiryollarının 175. yıl dönümünü kutlamanın yanı sıra ülkenin tren yolculuklarının güzelliğini de dünyaya göstermeyi hedeflediklerini belirtiyor."Covid-19 pandemisi sırasında bazı sıkıntılar yaşadık" diyen CEO, "Trenle yolculuk yapan yolcularımızın yüzde 30'unu kaybettik ve UNESCO'nun Dünya Mirası olan güzel rotamızın farkındalığını artırmak için bir etkinlik arayışına girdik" diyor.Yolculuğun çok sayıda teknik zorluğu beraberinde getirdiğinin de altını çizen Fasciati, "25 vagonu bir araya getirdiğinizde, son bölümün ilk bölümden gerçekten bilgi alabilmesi için sinyalin yeterli olması gerekirdi" diyor.Fasciati, "Tren bu işlem için inşa edilmedi. O yüzden bu harika yolculuğu yapmak için gerçekten çok pragmatik çözümler bulmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.Trende çalışacak 7 makinist ve 21 teknisyen arasında iletişim kurulabilmesi için neredeyse 2 kilometre uzunluğundaki trene ek iletişim hattı çekildi.Mevcut dünya rekoru 1991 yılında Belçika'da Ulusal Demiryolu Şirketi tarafından kırıldı.Tren 1732,9 metre uzunluğundaydı ve 70 vagondan oluşuyordu. Belçikalı bir kanser araştırma derneği yararına düzenlenen tek seferlik yolculukta Gent'ten Ostend'e 62,5 km yol kat edildi.Çin, saatte 600 km hıza ulaşan 'dünyanın en hızlı' maglev trenini tanıttıEn uzun yük treni rekoru ise 2001'de Avustralya'da kırıldı. Madencilik şirketi BHP'ye ait olan trenin uzunluğu 7.24 km idi. Rekorun kırıldığı gün trenin toplam tonajı 90 bin 475 gibi şaşırtıcı bir rakamdı.