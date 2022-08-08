Dünyanın en yaşanabilir şehri Viyana oldu

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) adlı organizasyona göre Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyada yaşanacak en iyi yer olarak ilk sırada yer aldı. 2018 ve 2019'da da bu pozisyon yine Viyana'nın olmuştu. Bununla birlikte en yaşanmaz olarak görülen yer ise Suriye'nin başkenti Şam. 2022'de dünyada yaşanabilecek en iyi 10 ve en kötü 10 yerin 'Küresel Yaşanabilirlik Endeksi' sıralamasında kültür, sağlık, eğitim, altyapı ve eğlence olmak üzere beş kategoride 172 şehir değerlendiriliyor.
İskandinavya'daki şehirler, bölgedeki istikrar ve iyi altyapı sayesinde 'En Yaşanabilir Şehirler' listesinde uzun süredir önemli bir yer kaplıyor. Endekse göre, bu şehirlerin sakinleri iyi sağlık hizmetleri ve sayısız kültür ve eğlence fırsatları ile oldukça iyi bir yaşam kalitesine sahip.
Bu iki listede 18 farklı ülke temsil edilse de, örneğin ABD, Çin ve Rusya gibi en büyük dünya güçleri her ikisinde de yok. Bununla birlikte Türkiye'nin de herhangi bir şehri ilk 10 veya son 10 listelerinde yer almıyor.
Avusturya değerlendirmesi
Genel değerlendirme: 95.1/100
Kararlılık: 95
Sağlık: 83.3
Kültür ve çevre: 98.6
Eğitim: 100
Altyapı: 100
Yaşamak için en iyi 10 yer listesi
Viyana, Avusturya
Kopenhag, Danimarka
Zürih, İsviçre
Calgary, Kanada
Vancouver, Kanada
Cenevre, İsviçre
Frankfurt, Almanya
Toronto Kanada
Amsterdam, Hollanda
Osaka, Japonya ve Melbourne, Avustralya (eşit skor)
Şam değerlendirmesi
Genel puan: 172
Kararlılık: 20
Sağlık: 29.2
Kültür ve çevre: 40.5
Eğitim: 33.3
Altyapı: 32.1
Yaşanacak en kötü 10 yer listesi
Tahran, İran
Douala, Kamerun
Harare, Zimbabve
Dhaka, Bangladeş
Port Moresby, PNG
Karaçi, Pakistan
Cezayir, Cezayir
Trablus, Libya
Lagos, Nijerya
Şam, Suriye
En kötü listedeki şehirlerin hepsinin ortak noktası, bazı ciddi sosyal sorunlar ve güvenlik endişeleridir. Örneğin endeks, Şam'ın listedeki yerinin muhtemelen Suriye şehrini etkileyen sosyal huzursuzluk, terör ve çatışmanın bir sonucu olduğunu belirtti. Nijerya'nın kültür başkenti olan Lagos, ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre suç, terör, sivil huzursuzluk, adam kaçırma ve deniz suçlarıyla tanındığı için listeye girdi.