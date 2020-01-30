Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen kadın 127 yaşında hayatını kaybetti /30 Ocak 2020 21:13

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen kadın 127 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen Fatima Mirzakulova 127 yaşında Tacikistan’da hayatını kaybetti. Çarlık Rusyası zamanında doğan Mirzakulova, birçok tarihi olaya şahitlik etti.

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Dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen Fatima Mirzakulova 127 yaşında Tacikistan’da hayatını kaybetti.

Euronews'ın haberine göre, Mirzakulova Çarlık Rusyası zamanında 13 Mart 1893'te doğdu. Sovyet döneminde yaşayan kadın, Birinci ve İkinci Dünya Şavaşlarına tanık oldu. 1991'de de vatanı Tacikistan’ın bağımsızlığını kazandığını gördü.

Yaşamı boyunca dünyada yaşanan birçok tarihi olay ve değişime tanıklık eden Mirzakulova yaptığı 2 kere evlilikten sekiz çocuk dünyaya getirdi.

200 torunu olduğu iddia ediliyor

Neredeyse 90 yaşına kadar pamuk tarlasında çalıştığı belirtilen ‘dünyanın en yaşlı insanı’nın ayrıca 200 kadar torunu olduğu iddia ediliyor.

Yakınlarının ifadesine göre yaşamının son anlarına kadar kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu söylenen Fatima Mirzakulova ülkenin kuzeyindeki Dakhana kasabasında, Özbekistan sınırına yakın bir yerde toprağa verildi.
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