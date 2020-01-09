Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en yaşlı insanı /09 Ocak 2020 10:34

Dünyanın en yaşlı insanı

Japonya’da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu ‘dünyanın en yaşlı insanı’ rekorunu yeniledi.

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Japonya’da 2019’da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutladı. Sputnik’te yer alan habere göre, geçen yıl 9 Mart’ta, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını elde eden Tanaka, yeni yaşına Japonya’nın Fukuoka şehrinde yaşadığı bakım evinde girdi. Sahip olduğu rekoru yenileyen Tanaka, Japonya’nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülüyor.

Yaşlanan nüfus, büyük sorun

Japonya’da hükümet verilerine göre, doğan bebek sayısı geçen yıl tahmini yüzde 5.9 oranında düşerek 900 bin altına geriledi. Söz konusu sayının, 1899’da verilerin toplanmaya başlamasından bu yana kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi. Artan sosyal güvenlik harcamaları dolayısıyla yaşlanan nüfus, Japonya’daki en büyük sorunlardan biri olarak görülürken genç iş gücü sıkıntısı da hükümeti ülkeye yabancı işçi çekecek politikalar uygulamak zorunda bırakıyor.
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