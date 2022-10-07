Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en yaşlı köpeği hayata veda etti /07 Ekim 2022 11:32

Dünyanın en yaşlı köpeği hayata veda etti

Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles, 22 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Pebbles, 22 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan fox terrier cinsi köpeğin pazartesi günü doğal nedenlerden öldüğü bildirildi. Ailesi, “Onun ailemizim bir üyesi olması bizim için bir onurdu” açıklaması yaptı.

Pebbles'ın 23. doğum gününe beş ay kala hayatını kaybettiği belirtildi. Pebbles, geçen mayıs ayında ailesinin o dönem en yaşlı köpek rekorunu elinde tutan 21 yaşındaki TobyKeith'ten daha yaşlı olduğunu fark etmesi üzerine Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Doğumundan kısa bir süre sonra köpeği evlat edinen Gregory ailesi, “Aslında büyük bir köpek istiyorduk ama o kadar çok zıplayıp havlıyordu ki ona aşık olduk” dedi. Aile, Pebbles'ın 32 yavru doğurduğunu da ifade etti.
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