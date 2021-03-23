Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en yüksek gökdelenini inşa eden Dev şirket iflas etti /23 Mart 2021 18:44

Dünyanın en yüksek gökdelenini inşa eden Dev şirket iflas etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyadaki ünlü projesi ve en uzun gökdelen olan Burc Halife'yi inşa eden şirket iflasını duyurdu.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dünyaca ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirketin iflasını istediği belirtildi.

BAE'de İngilizce yayın yapan Gulf News isimli gazetede yer alan haberde, Arabtec Holding PSJC ile onun bünyesindeki 5 alt şirketin 21 Mart'ta Dubai Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuruda bulunduğu ifade edildi.


İflas talebini içeren dilekçenin ilgili mahkemece işleme alındığı ve iflas incelemesi için 7 uzmanın görevlendirildiği kaydedildi.

Dünyanın en yüksek gökdelenini inşa etmişti Dev şirket iflas etti
Haberde, mali incelemelerde bulunacak uzmanların şirketin durumuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunacakları aktarıldı.

Söz konusu şirket, BAE'nin sembolü konumundaki Burc Halife ile Louvre Abu Dhabi Müzesi gibi prestijli projelere imza atmıştı.
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