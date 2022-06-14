Dünyanın en zengin 500 insanı, bu yıl 1,4 trilyon dolar kaybetti

Fransa merkezli bilişim şirketi Capgemini tarafından hazırlanan Capgemini World Wealth raporuna göre, dünya çapında yükselen enflasyon ve enerji maliyetleri dünyanın en zengin insanlarının servetini eritti.





2022'de Covid-19 pandemisi nedeniyle yükselen piyasaların dünyanın milyarder nüfusunu yaklaşık yüzde 8 oranında artırdığı geçen yılla tam bir tezat oluştu.





EN ZENGİN BEŞ İSİM 345 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYBETTİ



Söz konusu durum dünyanın en zengin 500 insanın servetinde toplamda 1,4 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı.





Bloomber Milyarderler Endeksi'ne göre en zengin Changpeng Zao, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zurckerberg ve Bernard Arnault'tan oluşan beş milyarder bu yıl 345 milyar dolardan fazla kaybetti.





Bununla birilikte Capgemini raporu, Avrupa’yı takip eden Asya-Pasifik'teki zenginlerin sadece yüzde 4,2 arttığını gösterdi.





Aynı zamanda, Asya-Pasifik bölgesi, son on yılda zengin insanların büyümesine hakim olduktan sonra Kuzey Amerika'nın gerisine düştü.







Rapor, aynı zamanda Covid-19 pandemisinin ve parasal tepkinin ekonomik olarak seçkinlere ve ağırlıklı olarak nerede ikamet ettiklerine ne kadar fayda sağladığını da gösterdi.







DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ HANGİ ÜLKELERDE YAŞIYOR?

ABD, Japonya, Çin ve Almanya, dünyanın zenginlerinin çoğunun yaşadığı ilk sıradaki ülkeler arasında yer aldı. Bu dört ülke dünyanın en zengin insanlarının yüzde 64'üne ev sahipliği yapıyor.





30 milyon dolar veya daha fazla yatırım yapılabilir varlığa sahip kişiler, servetlerinin 2020'ye kıyasla yüzde 9,6 arttığını gördü. Ancak, 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında bir servete sahip olanlar, yüzde 7,8 ile en yavaş servet artışına sahipti.







Rapor ayrıca, gelecek iki nesil boyunca tüm sınıflardaki kadınların küresel servetin yüzde 70'ini devralacaklarının altını çizdi. Teknoloji şirketlerinin ve yeni başlayanların yüksek değerlemelerinden yaratılan devasa servet, kripto alanı da dahil olmak üzere daha genç ve zengin insanların ortaya çıkmasına yol açtı.







Ancak, Bitcoin, Ether ve diğer kripto para piyasalar çökerken teknoloji girişimleri, sermaye artırımının çok daha maliyetli hale geldiğini gördü. Bu nedenle gençlerin yükselişi şimdilik abluka altında bulunuyor.

