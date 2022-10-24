Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en zengin isimleri belli oldu! /24 Ekim 2022 12:31

Dünyanın en zengin isimleri belli oldu!

Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Sıralamaya 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İlk binde sadece bir Türk yer aldı.

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Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı.

Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60’tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.

Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İlk binde sadece bir Türk yer aldı. İşte o liste. Dünyanın en zengin iş insanı 219 Milyar dolarla Elon Musk oldu


İkinci sırada ise Jeff Bezos yer aldı onun servetinin de 171 milyar olduğu açıklandı


Dünyanın en zengin iş insanları sıralamasında ise Bernard Arnault 158 milyar dolarlık servetle yer aldı


İlk binde sadece bir Türk yer aldı. Türkiye'den Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle Forbes Dünyanin en zengin insanları listesinde 601'nci sırada yer aldı.



Türkiye'nin ikinci en büyük zengini ise Ferit Şahenk oldu. Ancak Şahenk ilk bin milyarder arasına giremedi, Şahenk 2,4 milyar dolarlık servetle 1292 sırada yer aldı



Türkiye'nin ücüncü en büyük zengini ise 2,4 Milyar dolarlık servetle Hamdi Ulukaya oldu


Türkiye'nin dördüncü en büyük zengini ise Erman Ilıcak 2,3 Milyar dolarla sıralamada 1341'nrci sırada yer aldı.



Forbes'in dünyanın en zenginler listesinde Türkiye'nin 5'nci en zengin kişisi Filiz Şahenk 2,2 milyar dolarla 1397'dan sıralamaya girdi



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