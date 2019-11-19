Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en zengin ismi değişti /19 Kasım 2019 14:28

Dünyanın en zengin ismi değişti

Dünyanın en zengini artık Amazon'un sahibi Jeff Bezos değil.

SHABER3.COM

Uzun zamandır dünyanın en zengini listesinde ilk sırada yer alan Jeff Bezos, birinciliği Microsoft'un sahibi Bill Gates'a kaptırdı. 

Bloomberg'in haberine göre, şirketlerinin hisselerinde oluşan son hareketlerle birlikte Bill Gates'in kişisel serveti 110 milyar dolara çıktı.

Bezos'un şahsi serveti ise 109 milyar dolar seviyesinde kaldı. 

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (solda) ile Microsoft'un sahibi Bill Gates arasında rekabet sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut teknolojisi ihalesini Bezos'un firması Amazon yerine Gates'in firması Microsoft'a vermesi hisse hareketlerinde etkili oldu. 

Gates, 25 Ekim tarihinde kısa bir süre için yine Bezos’u geçmişti.
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