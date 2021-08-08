Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte yeni liste /08 Ağustos 2021 13:18

Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte yeni liste

Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti.

SHABER3.COM

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu.

İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:

1- Bernard Arnault - 198.8 milyar dolar - Louis Vuitton Moet Hennessy
2- Jeff Bezos - 193.3 milyar dolar - Amazon - Blue Origin's
3- Elon Musk 182.1 milyar dolar - Tesla - Spacex
4- Bill Gates 132.1 milyar dolar - Microsoft
5- Mark Zuckerberg 130.8 milyar dolar - Facebook
6- Larry Page 116.4 milyar dolar - Google
7- Larry Ellison 116.3 milyar dolar - Oracle
8- Sergey Brin 112.6 milyar dolar - Google
9- Warren Buffett 103.7 milyar dolar - Berkshire Hathaway
10- Francoise Bettencourt Meyers - 93 milyar dolar - L'oreal
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte yeni liste Sonraki Haber >>

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:55