Dünyanın en zengin yüzde 1'inin serveti, geri kalan yüzde 99'un iki katı

İngiltere merkezli kuruluşun "Zenginlerin Hayatta Kalması" başlıklı raporuna göre söz konusu pay, dünya nüfusunun geri kalan yüzde 99'unun elde ettiği miktarın yaklaşık iki katı.



Rapora göre en zenginler, 2021 sonuna kadar 26 trilyon doların sahibi oldu ki bu rakam, 2020'den bu yana elde edilen toplam servetin yüzde 63'üne tekabül ediyor.



Geri kalan yüzde 37'lik dilim ise kalan yüzde 99'luk kesimin cebine gitti.



Raporda, milyarderlerin toplam servetinin 2020'den bu yana günde 2,7 milyar dolar arttığı, buna karşılık en az 1,7 milyar işçinin enflasyonun, ücret büyümesini geçtiği ülkelerde yaşadığı kaydedildi.



Oxfam'ın İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayacak Dünya Ekonomik Forumu toplantısı öncesi yayımlanan raporu, Covid sonrası küresel eşitsizlikteki artışla mücadele için acil eylem çağrısında bulunuyor.



Bu sorunlarla mücadele etmeyi hedefleyen Oxfam, sınıflar arası eşitsizliği azaltmak için zenginlere daha fazla vergi uygulanması tavsiyesinde bulunuyor.



Rapora göre zengin şirketler, Rusya-Ukrayna savaşını daha büyük fiyat artışları için bahane olarak kullanıyor.



Gıda ve enerji konusunda rekabet eksikliği de fiyatların yüksek tutulmasına sebep oluyor.



Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher, AP'ye yaptığı açıklamada, "Milyarderlerin sayısı artıyor ve daha da zenginleşiyorlar. Bunun yanı sıra büyük gıda ve enerji şirketleri aşırı kar elde ediyor. Kriz vurgunculuğuna son vermek için yalnızca enerji şirketlerine değil, gıda şirketlerine de ek gelir vergisi getirilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Raporda, Tesla'nın milyarder Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 2014'ten 2018'e kadar gerçek vergi oranının yüzde 3'ün biraz üzerinde olduğuna işaret edildi.



Bernard Arnault'un 179 milyar euroluk servetiyle şu anda dünyanın en zengin kişisi olduğu belirtilen raporda, servetinin yaklaşık 20 milyon Fransız'ın sahip olduğu mal varlığına eşit olduğu bilgisi paylaşıldı.



Dünyadaki multimilyoner ve milyarderlerden yüzde 5 civarında vergi alınması halinde yılda 1,7 trilyon dolar gelir elde edilebileceği belirtilen raporda bunun da 2 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya yeteceği kaydedildi.



Oxfam'ın daha önceki verilerine göre, dünyanın en zengin yüzde birlik kesiminin, dünyadaki servetin yarısını kontrol ettiği yönündeydi. Bugün yayımlanan rapor ise, aradaki makasın çok daha fazla açıldığını gösteriyor.