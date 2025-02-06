Dünyanın en zenginleri arasındaydı: 'Özal'ın prensi' olarak da bilinen iş insanı hayatı kaybetti

İş İnsanı Asil Nadir bir süredir Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. 83 yaşındaki Nadir'in bugün hayatını kaybettiği belirtildi.





ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.





Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. İngiltere’de bir dönem, “Kraliçeden zengin Türk”, Türkiye’de de “Özal’ın prensi” olarak anılıyordu. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.



