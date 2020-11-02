Dünyanın gözü ABD'nin yapacağı seçimde

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmen 3 Kasım’da sandık başına gidecek. Seçimlerin neticesinde ABD Başkanı’nın yanı sıra, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato’nun 33 üyesi belli olacak. Kendine özgü bir seçim sistemi ve başkan belirleme süreci olan ABD’de seçim süreci hakkında merak edilenleri DW derledi





Kimler yarışıyor?





ABD’de başkanlık seçimlerinde iki büyük parti belirleyici oluyor: Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti.





Demokrat Parti içerisinde sol popülizmden sosyal demokrasiye, muhafazakarlıktan merkezciliğe kadar geniş yelpazede ideolojik kanat olsa da parti, çoğunlukla modern liberalizmi veya sosyal liberalizmi temsil ediyor.





Cumhuriyetçi Parti’nin ideolojisi ise daha çok sağ, merkez sağ veya muhafazakarlık olarak tarif ediliyor. Özellikle dindar Protestan grupların desteğine sahip olduğu bilinen partide, kürtajın yasaklanması, serbest silah kullanımı, devletin ekonomiye müdahelesini asgariye indirme gibi politikalar öne çıkıyor.





Demokrat Parti’nin adayı daha önce Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı da yapmış olan Joe Biden.





Cumhuriyetçi Parti’nin adayı ise halen ABD Başkanı sıfatını taşıyan Donald Trump.









Adayların vaatleri neler?





Ekonomi, sağlık ve dış politika gibi konularda iki aday da taban tabana zıt politikalar vaat ediyor.





Pandemiyle birlikte gündemi daha da çok meşgul eden sağlık politikaları alanında Başkan Trump’ın vaadi, Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası’nı (ACA) tümüyle ortadan kaldırıp yeni bir sağlık sigortası sistemi kurmak. Biden ise ACA’yi geliştirip tüm ABD’liler için daha ulaşılabilir bir hale getirme hedefinde.





Yine ekonomi politikalarında Trump, vergilerde indirime gitmeyi ve şirketlerin ülke içindeki yatırımlarına teşviği ön plana çıkarırken Biden'ın ajandasında daha fazla geliri olandan daha yüksek oranda vergi alınması, bu vergilerin kamu yararına harcanması var. Her iki aday da özellikle pandemi döneminde artan işsizliği azaltmayı vaat ediyor.





Dış politikada ise Donald Trump, ABD’nin ulusal çıkarlarını uluslararası alanda korumaya devam edeceğinin ve uluslararası kurum ve ortaklıklarla olan anlaşmazlıkların devam edeceğinin sinyalini verirken Biden, ülkenin diplomatik ilişkilerini “onaracağını” söylüyor.



