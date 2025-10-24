Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın gözü bu buluşmada: Trump ve Şi Cinping bir araya geliyor! /24 Ekim 2025 09:23

Dünyanın gözü bu buluşmada: Trump ve Şi Cinping bir araya geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 30 Ekim’de Güney Kore’deki APEC Zirvesi’nde bir araya gelecek. Trump, “çok adil” ve “çok güçlü bir ticaret anlaşması” hedeflediklerini söyledi. Anlaşma olmazsa 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yüzde 100 ek vergi uygulanacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 30 Ekim Perşembe günü Güney Kore’de görüşeceğini açıkladı. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde iki lider arasında yapılacak zirvenin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında gerçekleşeceğini belirtti.

APEC ZİRVESİNDE KRİTİK GÖRÜŞME
Leavitt, Trump’ın Güney Kore’de düzenlenecek APEC Zirvesi’ne katılacağını ve bu kapsamda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra küresel ekonomik istikrarın da gündeme gelmesi bekleniyor.

TRUMP ANLAŞMA KONUSUNDA UMUTLU
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Çin ile “çok adil” bir anlaşmaya varacaklarını ve “çok güçlü bir ticaret anlaşması” imzalayacaklarını düşündüğünü söylemişti. Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin’in ABD’ye karşı “çok saygılı davrandığını” ve “gümrük vergileri olarak muazzam miktarda para ödediklerini” dile getirmişti.

‘İYİ OLACAK BİR ŞEY ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ’
Trump, Şi Cinping ile Güney Kore’de yapacağı görüşmenin ardından iki ülke arasında önemli adımlar atılabileceğine işaret ederek, “her iki ülke için de iyi olacak bir şey üzerinde çalışacaklarını” söyledi. Trump, “Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN 1 KASIM UYARISI
ABD Başkanı, anlaşmaya varılamaması halinde Çin’e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanacağını hatırlattı. Trump, “Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar” sözleriyle ticaret görüşmelerine dair kararlılığını vurguladı.

TRUMP’TAN ÇİN’E ZİYARET SİNYALİ
Donald Trump ayrıca Çin’e davet edildiğini belirterek, gelecek yılın başlarında bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
