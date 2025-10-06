Dünyanın Gözü Bu Görüşmede! Hamas Heyeti Mısır'da

Hamas, hareketin Gazze’deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, ateşkes müzakerelerine katılmak üzere Mısır’a ulaştığını açıkladı.





Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı.” ifadelerine yer verildi. Ziyaretin süresi veya görüşme takvimine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.





İsrail Trump'ın 20 maddelik planını kabul ettiğini, Gazze'deki işgal operasyonlarına ara verdiğini ve "savunma" pozisyonuna geçeceklerini açıklamıştı. Hamas da planı müzakereye hazır olduğunu duyurup rehineler için süre istemişti.





Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü İsrail ve Hamas heyetlerinin Kahire’de ağırlanacağını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ile Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularının ele alınacağını duyurmuştu. Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki insani koşulların iyileştirilmesi ile tüm İsrailli esirler ve Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, “Bu sürecin savaşın sona ermesine ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz.” ifadesi kullanılmıştı.





İLK GÜNDEM ESİRLERİN DURUMU

Mısır’da yapılacak görüşmelerde öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu ele alınacak. Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in de katılımıyla gerçekleşecek. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.





MADDE MADDE TRUMP PLANI

20 maddeden oluşan Gazze Planı, sadece ateşkes ya da rehine takası öngörmüyor. Gazze'de savaşın tamamen sona ermesini ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de içeriyor. Madde madde Trump'ın Gazze planı şöyle:





-Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.





-Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.





-İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.





-İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek.





-ABD, Gazze'ye geçici uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.





-İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde hayatta ya da ölü tüm rehineler iade edilecek.





-İsrail, cenazesi teslim edilen her İsrailli rehine için ölen 15 Gazzelinin cenazesini teslim edecek.





-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, ömür boyu hapis yatan 250 mahkumla 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.





-Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.





-Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.





-Bu anlaşmanın kabulünü takiben, tüm yardımlar hemen Gazze Şeridi'ne gönderilecek.





-Gazze Şeridi'ne yardım girişi ve dağıtım, BM ve Kızılay aracılığıyla, iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek





-Gazze, geçici olarak teknokratlardan oluşacak Filistin komitesince yönetilecek.





-Komiteye Trump başkanlık edecek, diğer üyeler daha sonra ilan edilecek.





-Komitede, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de yer alması bekleniyor.





-Komite, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin kalkınması için finansmanı sağlayacak.





-Gazze’yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ekonomik kalkınma planı hazırlanacak. Özel ekonomik bölge kurulacak.





-Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.





-Hamas ve diğer gruplar, Gazze yönetiminde doğrudan veya dolaylı hiçbir role sahip olmayacaklarını kabul edecek.





-İsrail Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecek.





-Hamas öneriyi geciktirir veya reddederse, öneri genişletilmiş yardım operasyonu da dahil olmak üzere terörden arınmış bölgelerde işletilecek.





Gazze planı, savaşın tamamen sona ermesini ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de içeriyor.