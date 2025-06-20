Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın gözü Cenevre'de: İran ile kritik toplantı başladı /20 Haziran 2025 20:59

Dünyanın gözü Cenevre'de: İran ile kritik toplantı başladı

Avrupa ülkeleriyle İran arasındaki kritik görüşme İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.

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İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve İran'ın nükleer programının ele alınması öngörülüyor. Cenevre’de bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile beraberindeki heyetler katıldı.
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