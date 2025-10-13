Dünyanın gözü Gazze'de: Rehine takası başladı!

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.





İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre; esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.





İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.





Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.





HAMAS İSİM LİSTESİ YAYIMLADI!

Öte yandan Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin adlarını açıkladı.





Serbest bırakılacak esirlerin adları şöyle:





Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran.





İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.





İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan'ın dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre; İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi öngörülüyor.





İSRAİL POLİSİ TRUMP ZİYARETİ NEDENİYLE YOLLARI KAPATTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı. İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.





Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda. İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.





Trump’ın Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv’e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.





Trump’ın saat 09.20’de Tel Aviv’e inmesi ve saat 13.00’te ayrılarak Mısır’a geçmesi bekleniyor.







