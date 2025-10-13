Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın gözü Gazze'de: Rehine takası başladı! /13 Ekim 2025 09:41

Dünyanın gözü Gazze'de: Rehine takası başladı!

İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08.00 sıralarında Netzarim Koridoru'ndan başlandı. 7 İsrailli rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiği aktarıldı. İsrailli rehinelerin isim listesini de paylaşan Hamas, rehinelerin ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinden bırakacak.

SHABER3.COM

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre; esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

HAMAS İSİM LİSTESİ YAYIMLADI!
Öte yandan Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin adlarını açıkladı.

Serbest bırakılacak esirlerin adları şöyle:

Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran.

İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan'ın dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre; İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi öngörülüyor.

İSRAİL POLİSİ TRUMP ZİYARETİ NEDENİYLE YOLLARI KAPATTI
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı. İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.

Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda. İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

Trump’ın Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv’e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump’ın saat 09.20’de Tel Aviv’e inmesi ve saat 13.00’te ayrılarak Mısır’a geçmesi bekleniyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın gözü Gazze'de: Rehine takası başladı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:23