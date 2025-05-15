Dünyanın gözü İstanbul'da: Rus heyeti Türkiye'ye geldi





17.00 ZELENSKIY: İSTANBUL'A HEYET GÖNDERMEYE KARAR VERDİK





15.00 BAKAN FİDAN: TAVİZLER VERİLMESİ GEREKİYOR





14.50 'MÜZAKERELER İNGİLTERE'NİN ENGELLEDİĞİ NOKTADA YENİDEN BAŞLIYOR'





14.35 PUTİN GELECEK Mİ?





14.25 LAVROV'DAN ZELENSKİY'E SERT İFADELER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakereler için İstanbul'a bizzat gelmesini talep eden açıklamasına yanıt vererek "Acınası bir adam. Kendisi ve onu kukla gibi oynatanlar dışında herkes bunu anlıyor" dedi.









13.20 ANKARA'YA İNEN ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA





12.45 'GÖRÜŞMELER ERTELENMEDİ'





12.10 ZELENSKİY TÜRKİYE'DE





11.10 RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Zaharova, "Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Rusya ciddi müzakerelere hazır. Rus heyeti İstanbul'a ulaştı ve ciddi çalışmalar yapmaya hazır." ifadesini kullandı.









09.00 RUSLAR TÜRKİYE'DE





TARAFLAR NE İSTİYOR?





NE OLMUŞTU?





BATI'DAN DESTEK

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3. yılını doldurdu. Özellikle Donetsk ve Harkiv bölgelerinde artan saldırılar sonucu her iki taraf da ağır kayıplar verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla savaşın sona erdirilmesi için koşulsuz ve şartsız müzakere teklifinde bulundu. Putin, görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşmesini istedi.Putin'in teklifine Ukrayna cephesinden olumlu yanıt gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da olacağını ve Putin'i burada bekleyeceğini duyurdu. Ancak Rusya'nın açıkladığı heyette Putin yer almadı.İstanbul'daki görüşmenin detaylarını anbean aktarıyoruz...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti.Heyet başkanı Medinskiy, şunları kaydetti:"Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Heyetimiz Devlet Başkanının kararnamesiyle onaylandı ve müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde. Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ele alındığı 2 saat 40 dakikalık görüşme sonrası Zelenskiy, müzakereler için İstanbul'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıkladı.Zelenskiy, "ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik. Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Rusya ve Ukrayna arasında inşallah kalıcı barışa ulaşılacak. Amerikan heyeti de Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için nihai çabaların ortaya çıktığını göstermekte. Rusya'dan teknik bir heyet ve ABD heyeti İstanbul’da. Bu konuda şu anda yoğun bir trafik var. Sadece yüz yüze görüşmeler değil, telefon trafiği de yaşanıyor. Tarafların ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli tavizler vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zaharova, “Görüşmeler, İngiltere’nin 2022’de Kiev yönetimine baskı yaparak engellediği yerde, yani Türkiye’de yeniden başlıyor" dedi.Zaharova, "Müzakerelerin kesilmesinden Birleşik Krallık sorumluydu. Daha sonra bu tutum, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimi tarafından da benimsendi" diye konuştu.Mariya Zaharova, Türkiye’nin görüşmelere yeniden ev sahipliği yapmasının mantıklı olduğunu ve bu tercihin doğrudan 2022’deki sürecin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Sözcü ayrıca, görüşmelerin başlangıç saatinin Türkiye’nin talebiyle öğleden sonraya ertelendiğini bildirdi.Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı Donald Trump kendisinin İstanbul'a gitmesi halinde Putin'in de İstanbul'a geleceğini söyledi. Putin İstanbul'a gidecek mi?" sorusunu yanıtladı.Peskov, "Putin'in şu an İstanbul'a gitme planı yok, ancak Rus heyeti orada ve Ukrayna ekibiyle görüşmeye hazır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara'da görüşmesi başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zekenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenskiy, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti.Zelenskiy, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:"Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Son dakika açıklamasına göre zirve, günün ikinci yarısında başlayacak. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin ertelenmediğini duyurdu. ABD heyetinin de İstanbul'a geldiğini belirten kaynaklar, öğleden sonra başlayacak zirve için net bir saat belirlenmediğini bildirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye geldi. Zelenskiy, İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesi bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Rubio görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.Rubio, konuya ilişkin açıklamasında, "Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. (İstanbul barış müzakereleri) Ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.Taraflar, yeni müzakerelerde kendi koşullarını masaya koyacak. İşte iki tarafın istekleri...Rusya'nın Talepleri:2022 İstanbul taslağının müzakere temeli olarak kabul edilmesi.İlhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'dan Ukrayna'nın çekilmesi.Ukrayna’nın tarafsız, bağlantısız, nükleersiz ve silahsız bir ülke olması.Kırım ve diğer ilhak edilen bölgelerin Rusya toprağı olarak tanınması.Avrasya güvenlik sistemi kurulması.Ukrayna'nın Talepleri:Ülke sınırlarının ve egemenliğinin tamamen tanınması.NATO üyeliği veya benzeri güvenlik garantileri.Kırım ve işgal altındaki tüm bölgelerin iadesi.Avrupa barış gücü konuşlandırılması.ABD ve Avrupa’dan ekonomik ve askeri destek.Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı askeri bir operasyon başlatmasıyla patlak verdi. Kremlin, operasyonun amacını "Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazi unsurlarından arındırmak" olarak duyurdu. Ancak dünya kamuoyu bu adımı bir işgal olarak değerlendirdi.Savaşın ilk günlerinde Rus birlikleri başkent Kiev'e doğru ilerledi, ancak Ukrayna ordusunun direnişi ve Batı'dan gelen askeri yardımlar sonucu Rusya, geri çekilmek zorunda kaldı.Rusya, özellikle doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile 2014'te ilhak ettiği Kırım çevresine yoğunlaştı. Bu bölgelerde çatışmalar aralıksız sürdü.Rusya, 2022 sonbaharında Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde referandumlar düzenleyerek bu toprakları ilhak ettiğini ilan etti. Uluslararası toplum bu kararları tanımadı.ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri ve mali yardım gönderdi. Özellikle HIMARS füzeleri ve Leopard tankları gibi modern silah sistemleri sahada Ukrayna'ya avantaj sağladı.Savaş milyonlarca Ukraynalının evini terk etmesine neden olurken, enerji ve gıda krizleri küresel ölçekte etkisini gösterdi. Tarım ürünlerinin ihracı sekteye uğradı.Üç yıldır süren çatışmaların ardından Putin, müzakereler için Türkiye'yi işaret etti. Zelenskiy bu çağrıya olumlu karşılık verdi ve İstanbul'a geleceğini ifade etti.Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barışa zemin hazırlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.