Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın gözü Suriye'de: 'Esad Suriye'den kaçtı mı?' /07 Aralık 2024 01:50

Dünyanın gözü Suriye'de: 'Esad Suriye'den kaçtı mı?'

Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Şam'a kadar gelmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Esad'ın yanı sıra başbakan ve bakanların da ülkeden kaçtığını öne sürüldü. Öte yandan Esad'ın İran dini lideri Hamaney ile görüşmek üzere Tahran'a gittiği de iddialar arasında.

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Her geçen gün tansiyonun arttığı Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Şam'a kadar ilerlemesinin ardından dünya gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci ve Global Arab Network kurucusu Ghassan Ibrahim, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Öte yandan Esad'ın İran dini lideri Hamaney ile görüşmek üzere Tahran'a gittiği de iddia edildi.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR DA KAÇTI

Öte yandan Ghassan Ibrahim, "Suriyeli bakanlar ve Başbakan, iktidardan uzaklaştıklarının bir göstergesi olarak Suriye'yi terk etti" paylaşımında bulundu.
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