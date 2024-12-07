Dünyanın gözü Suriye'de: 'Esad Suriye'den kaçtı mı?'

Her geçen gün tansiyonun arttığı Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Şam'a kadar ilerlemesinin ardından dünya gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.



Gazeteci ve Global Arab Network kurucusu Ghassan Ibrahim, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini duyurdu.



Öte yandan Esad'ın İran dini lideri Hamaney ile görüşmek üzere Tahran'a gittiği de iddia edildi.



BAŞBAKAN VE BAKANLAR DA KAÇTI



Öte yandan Ghassan Ibrahim, "Suriyeli bakanlar ve Başbakan, iktidardan uzaklaştıklarının bir göstergesi olarak Suriye'yi terk etti" paylaşımında bulundu.