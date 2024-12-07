Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın Gözü Suriye'de! Yönetim Fırat'ın doğusundan çekildi, Esad ortada yok /07 Aralık 2024 13:16

Dünyanın Gözü Suriye'de! Yönetim Fırat'ın doğusundan çekildi, Esad ortada yok

Suriye'de ordu ve cihatçı militanlar arasında çatışmalar sürerken, Humus'un iç kesimlerine kadar ilerleyen cihatçılar Dera ve Suveyda illerinin merkezlerini ele geçirdi. Esad yönetimi de Fırat Nehri'nin doğusundan çekilerek kontrol ettiği bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı. Diğer yandan dünya basınında "Beşar Esad'ın ailesiyle beraber ülkeyi terk ettiği" iddiası gündem oldu. Suriye yönetimi ise bu iddiayı dünden beri yalanlamadı.

SHABER3.COM

Suriye'de cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği militanlar, Beşar Esad yönetimine karşı ayaklanmalarında büyük ilerleme kaydediyor. Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği bölgede Halep ve Hama'yı ele geçirdikten sonra Humus'un iç kesimlerine kadar ulaşan militanlar, Dera ve Suveyda illerinin merkezlerinde de kontrolü ele geçirdi. Cihatçılar giderek başkent Şam'a yaklaşırken Suveyda'daki Dürzilerin de ayaklandığı iddia edildi.

Suriye'de Esad yönetimi, dün Deyrizor'dan çekilmesinin ardından Fırat Nehri'nin doğusundan da çekilerek, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne bıraktı.

ESAD ÜLKEYİ TERK Mİ ETTİ?
Dünyada dün akşamdan beri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte ülkeyi terk edip Rusya'ya gittiği iddiası gündemden düşmezken, Mısır ve Ürdün yetkilileri de Esad'ı ülkeyi terk etmeye ve muhalefeti de içeren geçici bir konsey kurmaya çağırdı.

Esad'ın İran'a da gitmiş olabileceği iddia edilirken, Suriye yönetiminden başkanın nerede olduğuna dair hala hiçbir açıklama gelmedi.

ABD: RUSYA İLE İRAN'A BEL BAĞLARSANIZ BÖYLE OLUR
Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi. ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, "Esad rejiminin Rusya ile İran'a bel bağlamasının" tüm bu yaşananların sebebi olduğunu iddia ederek "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın Gözü Suriye'de! Yönetim Fırat'ın doğusundan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:18