Dünyanın Gözü Suriye'de! Yönetim Fırat'ın doğusundan çekildi, Esad ortada yok

Suriye'de cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği militanlar, Beşar Esad yönetimine karşı ayaklanmalarında büyük ilerleme kaydediyor. Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği bölgede Halep ve Hama'yı ele geçirdikten sonra Humus'un iç kesimlerine kadar ulaşan militanlar, Dera ve Suveyda illerinin merkezlerinde de kontrolü ele geçirdi. Cihatçılar giderek başkent Şam'a yaklaşırken Suveyda'daki Dürzilerin de ayaklandığı iddia edildi.





Suriye'de Esad yönetimi, dün Deyrizor'dan çekilmesinin ardından Fırat Nehri'nin doğusundan da çekilerek, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne bıraktı.





ESAD ÜLKEYİ TERK Mİ ETTİ?

Dünyada dün akşamdan beri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte ülkeyi terk edip Rusya'ya gittiği iddiası gündemden düşmezken, Mısır ve Ürdün yetkilileri de Esad'ı ülkeyi terk etmeye ve muhalefeti de içeren geçici bir konsey kurmaya çağırdı.





Esad'ın İran'a da gitmiş olabileceği iddia edilirken, Suriye yönetiminden başkanın nerede olduğuna dair hala hiçbir açıklama gelmedi.





ABD: RUSYA İLE İRAN'A BEL BAĞLARSANIZ BÖYLE OLUR

Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi. ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" ifadelerini kullandı.





Jean-Pierre, "Esad rejiminin Rusya ile İran'a bel bağlamasının" tüm bu yaşananların sebebi olduğunu iddia ederek "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" dedi.