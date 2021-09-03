Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın gözünü çevirdiği eyalet de Taliban kontrolüne geçti /03 Eylül 2021 21:46

Dünyanın gözünü çevirdiği eyalet de Taliban kontrolüne geçti

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrasında Afganistan'da Taliban kontrolüne girmeyen tek eyalet olarak dikkatleri üzerine çeken Pençşir'in de Taliban kontrolüne girdiği belirtildi.

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Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Afgan eyaleti Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini söyledi.

Taliban, Afganistan'da kendi kontrollerinde olmayan ve direniş güçlerinin hakimiyetini sürdürdüğü Pençşir vilayetinde 'tam kontrolü sağladığını' duyurdu.

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" dedi.

Taliban’ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil’de havaya ateş açarak kutlama yaptı.
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