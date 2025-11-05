Dünyanın gündemindeki New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük şehri yeni belediye başkanını seçti. Demokratların adayı Zohran Mamdani, Cumhuriyetçi rakibi Curtis Sliwa ve bağımsız olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu geride bırakarak New York'un yeni Belediye Başkanı seçildi.





Resmî olmayan sonuçlara göre, yüzde 50 civarında oy alan Mamdani, en yakın rakibi Cuomo'ya yaklaşık dokuz puan fark attı. Cuomo yüzde 41 civarında oy alırken Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa yüzde 7,2'de kaldı.





DW Türkçe'nin haberine göre seçimler öncesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından "komünist" olarak nitelendirilip tehdit edilen 34 yaşındaki Mamdani, kazandığı bu zaferle New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.





Zohran Mamdani kimdir?

New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani, Uganda'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Mira Nair, Hint-Amerikalı bir film yapımcısı. Babası Mahmood Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen.





Aile, Zohran beş yaşındayken Uganda'dan Güney Afrika'ya kısa süreliğine taşındıktan iki yıl sonra New York'a yerleşti. 34 yaşındaki Mamdani’nin siyasetteki yükselişi hızlı oldu. 2020'de New York Eyalet Meclisi üyeliğine seçilen Zohran Mamdani, Ekim 2024'te belediye başkanlığı adaylığını açıkladığında kendisine pek şans tanınmıyordu. Ancak ön seçimde eski New York Valisi Cuomo'ya karşı yüzde 56,4 oy alan Mamdani, Demokratların adayı olmayı başardı.





Müslüman kimliğine sahip çıkan Mamdani, sosyalist olmasının yanı sıra hip-hop müzik türündeki prodüksiyonları, futbol ve beyzbol hayranlığıyla da klasik ABD'li siyasetçilerden farklı bir profil.





Mamdani'nin politikaları ve vaatleri

Mamdani'nin, siyasete tam anlamıyla atılmadan önce düşük gelirli kişilerin evlerinden çıkarılmalarını önlemek için yaptığı çalışmalar, konut satın alınabilirliği kampanyasının temel taşlarından biri olmuştu. Deutsche Bank'ın 2025 raporuna göre, dünyanın en pahalı şehir içi kiralarının bulunduğu New York'ta (ortalama üç yatak odalı bir dairenin kirası aylık 8 bin 500 dolar) kirası sabitlenmiş konutların kiralarının dondurulması, uygun fiyatlı konutların artırılması ve ev sahiplerinin daha sıkı şekilde denetlenmesi yönündeki çağrıları New York'ta yaşayanların ilgisini çekmişti.





Mamdani'nin Amerika Demokratik Sosyalistleri üyeliği, siyasi pozisyonunun başka bir göstergesi. Mamdani, yıllık geliri 1 milyon dolardan fazla olanlara yüzde 2'lik sabit vergi uygulanmasını, yıllık kurumlar vergisinin artırılmasını, ücretsiz otobüslerin getirilmesini, asgari ücretin saatte 16,50 dolardan 30 dolara çıkarılmasını ve kamu çocuk bakım hizmetlerinin genişletilmesini savunuyor.





Mamdani, Eylül ayında İngiliz yayın organı New Statesman'a verdiği röportajda, "Herkesin anlayabileceği ve kendilerini içinde görebileceği bir dilde konuşmak zorundasınız. Ayrıca, insanların yaşadıkları zorlukları ve günlük yaşamlarını domine eden sorunları da dile getirmelisiniz" demişti. Mamdani, "Demokratlar sık sık demokrasiden bahsederler ancak eviniz olarak adlandırdığınız şehirde yaşamaya gücünüz yetmiyorsa, değerler hakkında endişelenmek için o kadar zamanınız olmaz" sözleriyle kendi partisini de eleştirmişti.





Mamdani'ye getirilen eleştiriler

Mamdani, bazı kesimler tarafından "kutuplaştırıcı bir figür" olmakla eleştiriliyor. Örneğin eski New York Valisi David Paterson geçtiğimiz günlerde, "Korkular, insanların Başkan Trump hakkında duydukları endişelerden kaynaklanıyor" dedikten sonra Mamdani'nin de farklı bir yönden Trump'a benzediğini savunmuş ve "Trump, farklı kitleleri hedef alıyor ve tüm grupları olumsuz şekilde anlatıyor. Zohran Mamdani de aynı şeyi yapıyor. Ancak o, sıradan Demokratlar veya sıradan Cumhuriyetçilerden bahsediyor" diye konuşmuştu.





Mamdani'nin Filistin yanlısı duruşu da zaman zaman eleştiriliyor. Park Avenue Sinagogu'nun hahamı Elliot Cosgrove, bu ayın başlarında verdiği bir vaazda, "Açık, net ve kayıtlara geçmesi için söylüyorum: Zohran Mamdani'nin New York Yahudi toplumu için bir tehlike oluşturduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Tanınmış yatırımcı ve iş insanı Bill Ackman ise Mamdani'nin vergi politikasını "Yüksek kurumlar vergisi dâhil olmak üzere iş dünyasına karşı politikaları, New York'taki istihdamı yok edecek ve şirketlerin kaçmasına neden olacak" sözleriyle eleştirmişti. Ackman'ın bu sözleri "iş dünyasının Mamdani hakkındaki tereddüdü" olarak değerlendirilmişti.





Mamdani'nin seçimleri kazanmasının ardından kendisi de New Yorklu olan ABD Başkanı Trump ile ilişkisinin nasıl olacağı da merak konusu. Mamdani'yi "komünist deli" ve "bekleyen felaket" olarak nitelendiren Trump, Mamdani'nin seçilmesi hâlinde federal bütçeden kente yapılan ödenekleri kısma tehdidinde bulunmuştu.





Mamdani ise şehrin iyiliği için Trump ile birlikte çalışacağını ancak kendisinden korkmayacağını söylemişti.