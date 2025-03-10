Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın her yerinden izleme imkanı: İftar Zamanı canlı yayında, kaçırmayın! /10 Mart 2025 12:10

Dünyanın her yerinden izleme imkanı: İftar Zamanı canlı yayında, kaçırmayın!

Ramazan ayının 10'uncu gününde de ekranların sevilen klasiği İftar Zamanı, önemli konu ve konuklarla canlı yayında olacak.

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Bu yıl Kestane Kampı'ndan Kemal Gülen'in sunuculuğuyla ekranlara gelen İftar Zamanı, yine birbirinden değerli konu ve konuklarla canlı yayınlanacak. 


Programın bugünkü konukları: 

 Recep Uzunallı,
 Mustafa Yılmaz,
 Sevgi Karyağdı, 

Mustafa Yılmaz ile: Peygamber dualarının mahiyeti ve duanın efdal olduğu zaman dilimleri,

Recep Uzunallı ile: İman etmeden cennete gidemezsiniz birbirinizi sevmeden de gerçek iman etmiş olmazsınız Hadis-i Şerifi'nin anlattıkları,

Sevgi Karyağdı ile: Fedakarlık ve şefkatin önemi; yaralı gönülleri şefkatle sarmalı, Gençlik büyük sermaye, onun ihyası için neler yapılmalı, konuları konuşulacak. 

 Ayrıca:

Amerika ve Kanada'da gençlerle ilgilenen Parent Academy (PA) ve misyonu, M-DCPS Ebeveyn Akademisi'nin faaliyetleri,

Reha Yeprem ile Almanya'dan iftar görüntüleri,

Halil İbrahim Seyhan ile Danimarka Kophenag'tan iftar görüntüleri,

...ve tabi ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık ekranlarda olacak. 

İFTAR ZAMANI her gün: 

Avrupa saatiyle 15:00’da Hizmetten YouTube kanalında yayında olacak.


 MC TV ve MC YouTube kanalı 

Hizmetten YouTube kanalı 

Raindrops TV YouTube kanalı 

IBM YouTube kanalı 


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