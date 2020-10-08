Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın ilk Covid-19 pasaportu test edilmek için hazır /08 Ekim 2020 15:02

Dünyanın ilk Covid-19 pasaportu test edilmek için hazır

Uluslararası uçuşlardaki karantina uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Covid-19 pasaportu, bu hafta test edilmeye başlanacak. Söz konusu mobil uygulama, yolcunun test ve aşı geçmişini gösterebilecek.

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Yılın ilk altı ayının koronavirüs pandemisi nedeniyle ‘evde kal’ kampanyaları ve karantina uygulamaları ile geçmesinin ardından yaz ayları geldiğinde Türkiye dahil tüm ülkeler normalleşme adımları atmaya başlamıştı. Bu adımlar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri de kademeli olarak başlatılmıştı.


Uluslararası uçuşlar başlamış olmasına rağmen bazı ülkelerde Covid-19 riskine karşın yurt dışından gelen yolcular için karantina uygulamaları devam ediyor.

World Economic Forum’un (Dünya Ekonomik Forumu) bir parçası olan Commons Project Foundation tarafından geliştirilen CommonPass adlı dünyanın ilk Covid-19 pasaportu, bu karantina uygulamalarına ihtiyacı ortadan kaldırabilir.

Bir akıllı telefon yazılımı olan CommonPass, bu hafta United Airlines ve Cathay Pacific havayolu şirketlerini kullanacak yolcular tarafından Londra’daki Heathrow havalimanında test edilecek. Söz konusu yazılım, pasaport sahibinin sertifikalı bir koronavirüs testine girdiğini ya da hükümetlerin düzenlemelerini karşılayacak bir Covid-19 aşısı olduğunu gösterebilecek.

CommonPass şu an için Londra, New York, Hong Kong ve Singapur arasındaki uçuşlarda gönüllüler tarafından test edilecek. Söz konusu yazılımın uluslararası uçuşlardaki karantina uygulamalarına kalıcı bir çözüm olabileceği söylense de bu konuda önemli bir şart bulunuyor; uygulamanın geçerli olabilmesi için ilgili ülkedeki yetkililerin, CommonPass’teki sonuçları ortaya koyan sertifikalı kuruma güvenmesi gerekiyor.
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