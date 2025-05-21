Dünyanın ilk yapay zekâ hastanesi tanıtıldı: 42 'sanal doktor' görev yapıyor

Yapay zekâ, dünyayı ve toplumları dönüştürmeye devam ederken sağlık sektörü bu dönüşümün en dikkat çekici sahnelerinden biri haline geldi. Çin, tarihte ilk kez 'yapay zekâ doktorları' test etmeye başladı.





Tsinghua Üniversitesi Yapay Zekâ Endüstri Araştırmaları Enstitüsü (AIR) tarafından geliştirilen bu teknoloji sayesinde, Yapay Zekâ Destekli Sanal Hastane adı verilen sanal bir sağlık merkezinde, 21 farklı branşa yayılmış 42 yapay zekâ doktoru görev yapıyor.





SANAL HASTANEDE AKILLI TEMSİLCİLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu yapay zekâ hastanesinde doktorlar, hemşireler ve hastalar, büyük dil modeli (LLM*) destekli akıllı temsilciler tarafından canlandırılıyor. Sistem, kendi kendine iletişim kurabilen bir yapay zekâ mimarisine dayanıyor.





Bilim insanları tarafından geliştirilen bu model; hastalık başlangıcı, triyaj, kayıt, muayene, teşhis, tedavi, reçeteleme, rehabilitasyon ve takip gibi süreçleri kapsayan kapalı döngü bir hastane deneyimini canlandırıyor.





Yapay zekâ doktorlar, hem tıbbi literatürü analiz ediyor, hem de hasta tedavisiyle ilgili kararlar vererek kendi deneyimlerinden sürekli öğrenip gelişiyor.





BİRKAÇ GÜNDE 10 BİN SANAL HASTA

Araştırmacılara göre, sanal hastane yalnızca birkaç gün içinde 10 bin sanal hastayı teşhis edebildi. Bu sayı, haftalık ortalama 100 hasta bakan bir doktor için iki yıllık bir sürece denk geliyor.





Öte yandan, MedQA adlı, önemli solunum yolu hastalıklarını kapsayan veri setinde, yapay zekâ doktorların yüzde 93,06 doğruluk oranına ulaştıklarının altı çiziliyor.





TEŞHİS VE TEDAVİDE DEVRİM

Tsinghua Üniversitesi’nden baş araştırmacı Liu Yan, Global Times’a yaptığı açıklamada, bu teknolojinin teşhis ve tedavi süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaratacağını ve hem doktorlara hem de halka büyük faydalar sağlayacağını belirtti.





Ancak araştırmacılar, teknolojiyi uygulamaya koymadan önce ulusal sağlık mevzuatına uygun hareket etmek ve yapay zekâ–insan iş birliğinin en etkili yollarını keşfetmek zorunda.





Araştırma ekibi şu anda, yapay zekâ doktorlarının tanı koyabileceği hastalık çeşitliliğini artırmak ve yetkinliklerini geliştirmek üzerinde çalışıyor.





Liu Yan’a göre, sistem gerçek hayatta uygulamaya geçmeye neredeyse hazır.





LLM NEDİR?

LLM, İngilizce 'Large Language Model' ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçesi 'Büyük Dil Modeli'dir. Bu terim, çok büyük miktarda metinle eğitilmiş, insan dilini anlayıp yanıt verebilen yapay zekâ sistemlerini ifade eder. LLM'ler, doğal dili işleme yeteneğine sahiptir; yani bir insan gibi yazı yazabilir, soruları anlayabilir, metinleri özetleyebilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir.





Örneğin, ChatGPT bir LLM'dir. E-posta yazmaktan bilgi vermeye, metin üretmekten teşhis simülasyonu yapmaya kadar birçok alanda kullanılabilir. Kısacası, LLM’ler insan dilini anlayan ve kullanan gelişmiş yapay zekâ modelleridir.