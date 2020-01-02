Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın konuştuğu skandalla ilgili Türkiye’de gözaltılar başladı… /02 Ocak 2020 12:30

Dünyanın konuştuğu skandalla ilgili Türkiye’de gözaltılar başladı…

Japonya'da ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eski Nissan ve Renault CEO'su Carlos Ghosn ile ilgili Türkiye'de soruşturma başlatıldı. Dünyanın dikkatle izlediği ve filmleri aratmayan firarla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi. Öte yandan, Ghosn'un 8 Ocak'ta Beyrut'ta gazetecilerin karşısına çıkmayı planladığı açıklandı.

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Eski Nissan Motor Co. ve Renault'un CEO'su Carlos Ghosn yargılandığı ve evinde gözetim altında tutulduğu Japonya'dan kaçarak vatandaşı olduğu Lübnan’a gitmişti.

Brezilyalı iş insanı Ghosn’un özel jetle kaçırılırken İstanbul’un da “güzergâh” olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn olayında sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı, bu olayla ilgili yaptığı çalışma sonucunda, Carlos Ghosn’u Türkiye’ye getiren özel uçaktaki yolcu hakkında Türk giriş polisine bilgi verilmediği, herhangi bir giriş işlemi yapılmadığını belirledi.

Bakanlıktan bir yetkili, “Giriş işlemi olmadığı gibi çıkış işlemi de yapılmamış” dedi.

Savcılık soruşturmayı genişletti ve bu sabah itibariyle ilgisi bulunan bazı kişilerle ilgili gözaltı işlemlerine başlayarak 7 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi. Böylece dünyayı sarsan kaçış olayında ilk gözaltı işlemi de yapılmış oldu.



O GECE ATATÜRK HAVALİMANI HANGARINDA NE OLMUŞTU

Ertuğrul Özkök köşesinde konunun ayrıntılarını paylaştı .  29 Aralık’ı 30’a bağlayan gece saat 05.30’da Japonya’nın Osaka şehrinden gelen bir uçak, artık sadece kargo ve özel uçuşlar için kullanılan İstanbul Atatürk Havalimanına indi.

Uçağın kuyruğunda yazılı isim “TC-TSR’di…”



Sahibi Tarkan Ser isimli bir Türk işadamıydı.

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Uçak hangara girer girmez,  daha yer hizmetleri görevlileri gelmeden iki kişi inip giriş kayıtlarını yaptırdı.

İsimleri Michael Taylor ve Antonie Zayek’ti…

Ancak uçakta muhtemelen bir üçüncü kişi vardı ve o inmedi.

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O uçak hangara girdikten bir süre sonra aynı hangardan çıkan bir başka uçak Beyrut’a gitmek üzere havalandı.

Tesadüf bu uçak, bir zamanlar Rıza Zarrab’a ait olan bir Challenger’dı.

Ancak uçağa  TMSF el koyduğu için, artık işletmesini o yapıyordu.

Ancak her iki uçağın, teknik dilde AOC denilen, yani işletmecisi aynıydı.

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Gelen bilgilere göre, havalanan uçakta bir Türk hostesle Okan Kösemen isimli bir Türk daha vardı. Ancak uçaktaki üçüncü yolcunun kim olduğu bilinmiyordu.

Kösemen Türkiye’deki bir uçak şirketinin ticari müdürüydü.

* Japon istihbaratının gözetimi altında nisan ayında çıkacağı mahkemenin gününü bekleyen Carlos Ghosn'a avukatları “Tutuklanacaksın” deyince harekete geçildi.

* 13.8 milyon dolarlık kefaletini yakan Ghosn için kaçış planı hazırlandı.

* 28 Aralık cumartesi günü bir grup, Ghosn’un evine “parti için gelen müzisyen” kimliğiyle girdi.

* Evinde bir parti düzenliyormuş gibi davranan Ghosn saatler sonra müzisyenlerle birlikte “kontrbas taşıma çantasının” içinde evden çıkmayı başardı.

* Ghosn, aynı günün gecesi 506 kilometre uzaklıkta bulunan Osaka kentine götürüldü.

* 29 Aralık sabahı saat 11:10'da Ghosn, Osaka'dan bindiği özel bir jetle İstanbul'a getirildi.

* Aynı gün İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na inen Carlos Ghosn birkaç saat sonra ise aynı jetle ya da başka bir jetle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçtu.
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