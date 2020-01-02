Dünyanın konuştuğu skandalla ilgili Türkiye’de gözaltılar başladı…

Eski Nissan Motor Co. ve Renault'un CEO'su Carlos Ghosn yargılandığı ve evinde gözetim altında tutulduğu Japonya'dan kaçarak vatandaşı olduğu Lübnan’a gitmişti.

Brezilyalı iş insanı Ghosn’un özel jetle kaçırılırken İstanbul’un da “güzergâh” olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn olayında sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı, bu olayla ilgili yaptığı çalışma sonucunda, Carlos Ghosn’u Türkiye’ye getiren özel uçaktaki yolcu hakkında Türk giriş polisine bilgi verilmediği, herhangi bir giriş işlemi yapılmadığını belirledi.





Bakanlıktan bir yetkili, “Giriş işlemi olmadığı gibi çıkış işlemi de yapılmamış” dedi.





Savcılık soruşturmayı genişletti ve bu sabah itibariyle ilgisi bulunan bazı kişilerle ilgili gözaltı işlemlerine başlayarak 7 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi. Böylece dünyayı sarsan kaçış olayında ilk gözaltı işlemi de yapılmış oldu.







