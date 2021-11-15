Dünyanın konuştuğu suikastla ilgili aranan isim İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 7 Temmuz’da suikast sonucu ölümüyle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi İstanbul'da yakalandı.





Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.





ÜRDÜN'E GİDİYORDU





Emniyetten verilen bilgiye göre, Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı kaydedildi.





Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.