Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın konuştuğu suikastla ilgili aranan isim İstanbul'da yakalandı /15 Kasım 2021 23:57

Dünyanın konuştuğu suikastla ilgili aranan isim İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in uğradığı suikast sonucu ölümüyle ilgili olarak aranan bir ismin İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 7 Temmuz’da suikast sonucu ölümüyle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi İstanbul'da yakalandı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÜRDÜN'E GİDİYORDU

Emniyetten verilen bilgiye göre, Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. 
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