Dünyanın konuştuğu trafik kazası ile ilgili son iddia : 'Tiger Woods bir daha...'

UZMAN DOKTORDAN WOODS'UN HAYRANLARINI ÜZECEK SÖZLER

ABD'de yayın yapan MSNBC'nin uzman doktoru John Torres, çıkan haberler doğrultusunda Tiger Woods ile ilgili şu çıkarımları yaptı:

"Çok büyük bir kaza geçirmiş. Hayatta olması şans diyebiliriz. Kırıklarının iyileşmesi için en az 6 hafta gerekecek. Ayak bileğindeki kırığın kaynaması için sabitlenip zamana bırakılması halinde bu süreç uzayacaktır. Daha önce sahip olduğu hareket kabiliyetine bir daha asla kavuşamayabilir. Bu da onun oyun tarzını etkileyecektir."





GÖRGÜ TANIĞI: "OTELDEN AYRILIRKEN NEREDEYSE BANA ÇARPACAKTI. ÇOK SABIRSIZDI"

Tiger Woods'un kazadan önce son görüldüğü yer olan beş yıldızlı otelden ayrıldığı sırada sabırsız ve biraz da sinirli olduğu belirtildi. Otelde bulunan Oliver Konteh isimli bir görgü tanığı; "Neredeyse bana çarpacaktı. Arabasıyla ayrılmak üzereyken önündeki araçtan bagaj indirilmesi sebebiyle biraz beklemek zorunda kaldı. Çok sabırsız ve sinirli gözüküyordu." ifadelerini kullandı.





LOS ANGELES POLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından soruşturma başlatan Los Angeles Polisi, konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Los Angeles Polisi Bölge Şerifi Alex Villanueva'nın sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:





"ALKOL VEYA UYUŞTURUCU İZİNE RASTLANMADI"

"Woods'un kontrollerinde herhangi bir değer düşüklüğü, ilaç veya alkol etkisine rastlanmadı. Narkotik ve buna benzer bir durum da söz konusu değil. Yanına ulaşıldığında bilinci yerindeydi ve sakindi"





"BU SIRADAN BİR TRAFİK KAZASI"

"Yaptığımız kontrollerde Tiger Woods'un suçlanmasını gerektirecek bir şeye rastlamadık. Bu normal bir trafik kazası olarak kayıtlara geçecek."





TIGER WOODS'A YARDIM EDEN POLİS DE KONUŞTU

Kaza sonrası Woods'un yanına giden ekipte yer alan şerif yardımcısı Carlos Gonzalez, o anları şu şekilde anlattı:





"Büyük bir kaza. Hayatta olduğu için şanslı. Olay yerine gittiğimde Tiger Woods şoför koltuğundaydı. Benimle konuşabildi. Sakin gözüküyordu. İtfaiye ekipleri gelene kadar onunla konuşup sakin kalmasına yardımcı oldum. Bana isminin Tiger olduğunu söylediği anda onu tanıdım.





AİLESİNDE 'İLAÇ BAĞIMLILIĞI ENDİŞESİ' VAR

Kaza sonrası Tiger Woods'un ailesine yakın kaynaklardan elde edilen haberlerde 45 yaşındaki golfçünün daha önce geçirdiği sakatlıklar sonrasında reçeteli olarak verilen bazı ağrı kesicilere karşı bağımlı olduğu ve bunun tekrarlanmasından korktukları belirtildi.





2017'DE BU SEBEPTEN YAKALANMIŞTI

Tiger Woods, 2017 yılında reçeteli ilaçların etkisinde araba kullanırken yakalanmış ve 14 günlük rehabilitasyon sürecine alınmıştı. O dönem yapılan kontrollerde kanında çok miktarda reçeteli olarak aldığı ağrı kesici ve anksiyete önleyici ilaç maddesi bulunmuştu.



