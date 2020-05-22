Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın manyetik dengesi bozulmuş /22 Mayıs 2020 10:32

Dünyanın manyetik dengesi bozulmuş

Yörüngedeki uydularda ve uzay araçlarında son zamanlarda yaşanan sorunlardaki artışın Dünya'nın manyetik alanının zayıflaması nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı.

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Bilim insanları Dünya'yı Güneş partüküllerinden ve kozmik radyasyondan koruyan manyetik alandaki zayıflamanın artarak devam ettiğini kaydediyor. Ne var ki, buna neyin sebep olduğu hala çözülemedi.

Dünya'nın son iki yüzyıl içerisinde yüzde 10 oranında manyetik alan gücü kaybına uğradığı düşünülüyor. Bu kaybın en yoğun olarak yaşandığı bölge Afrika kıtası ile Güney Amerika kıtasını da içeren alan.

BÖLGEDEKİ MANYETİZM SON 50 YILDA CİDDİ DEĞİŞİME UĞRADI

Euronews'te yer alan habere göre 'Güney Atlantik Anomalisi' (GAA) olarak bilinen bu olay sebebiyle bölgedeki manyetizm son 50 yılda ciddi değişime uğradı. Son 5 yılda ise Güney Batı Afrika üzerinde ikinci bir zayıf bölge oluştu. Uzmanlar bu şekilde GAA'nın bir süre sonra iki hücreye bölünebileceğini düşünüyor.

GAA Dünya çevresinde dönen uyduların teknik arızalar yaşamasına neden oluyor. Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) çalışan uzmanlar çok sayıda uydudan alınan verileri karşılaştırarak bu anomaliyi incelemeyi sürdürüyor.

Farklı manyetik alanları ve değişimleri kaydeden bilim insanları GAA'nın son 10 yılda oluştuğunu ve son birkaç yılda hızlanarak büyüdüğünü aktarıyor. Uzmanlar şimdi Dünya'nın merkezinde bu değişimlerin olmasına neden olan olguları anlamaya çalışıyor.

GAA yeryüzünde yaşayan insanlar için şimdilik ciddi bir sorun değil. Ancak uzay sektöründe çalışanlar ve bizzat uzaya gidip gelenler açısından oldukça önemli bir problem.

Ancak manyetik alan daha da fazla zayıflarsa kozmik radyasyon partikülleri gezegenin savunma mekanizmasını geçip daha alçak yörüngede yer alan GPS'ten iletişime ve yayıncılığa pek çok alanda ve günlük hayatımızı etkileyen uyduları bozmaya başlayabilir. 
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