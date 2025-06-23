Samanyolu Haber /Kültür / IFLC'nin düzenlediği şarkı yarışmaları Almanya'da başlıyor /23 Haziran 2025 17:57

IFLC'nin düzenlediği şarkı yarışmaları Almanya'da başlıyor

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC)’nin 23.Yıl etkinlikleri Almanya’da yapılacak şarkı yarışmaları ile başlıyor.

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16-28 Haziran tarihleri arasında  Nordrhein-Westfalen eyaletinin Paderborn kentinde düzenlenecek olan finallere bu sene 14’i ‘Türkçe Şarkı Yarışması’ (Colors of Voices Türkçe) ve 14’ü ‘Uluslararası Şarkı Yarışması’ (Colors of Voices) için toplam 28 finalist katılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden Almanya’da sahneye çıkacak genç yetenekler dereceye girmek için yarışacak. 

Yarışmacılar final tarihinde günler öncesinden Almanya’ya gelerek IFLC’nin sanat ekibi ile birlikte sahne çalışmalarına başlayacak. Öğrenciler ilk olarak 27 Haziran’da  Colors of Voices, daha sonra 28 Haziran’da düzenlenecek olan Türkçe Şarkı Yarışması’nda (Colors of Voices Türkçe) performanslarıyla kültürel çeşitliliğin ve müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıyacak.
 
Sahne çalışmalarına katılacak tüm öğrenciler provaların dışında Almanya’daki tarihi ve turistik yerler gezdirilecek. 


ZAMANIN İZLERİ 

Finalde yarışacak öğrenciler daha sonra yine IFLC’nin 5 Temmuz’da Almanya’nın Bochum şehrinde düzenleyeceği ‘Zamanın İzleri’ programında da sahne alacak.

“Zamanın İzleri” teması, kâinatın yaradılışından bugüne kadar gelen yaşamın sürekliliğini ve her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Program, her anın ne kadar değerli olduğunu vurgularken, ruhların sonsuz yolculuğunu da sanat aracılığıyla yüceltiyor.

Bu tema bizlere, kaybettiklerimizin hatıralarını yaşatmanın önemini, her başlangıcın umut taşıdığını ve insanlığın ortak duygularla nasıl kenetlenebileceğini gösteriyor. Zamanın izinde yürüyen her birey, bu programda kendi hikayesinin bir yansımasını bulacak.

Sahneye taşınacak eserlerde; veda ile doğuşun, hüzün ile umudun, kayıp ile dirilişin iç içe geçtiği hayatın döngüsü, sanatın tüm estetik gücüyle izleyiciyle buluşacak.

 
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