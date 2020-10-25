Dünyanın Renkleri'ne alkış yağdı

SAMANYOLUHABER- Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin (IFLC) YouTube üzerinden yayınlanan programını 10 binlerce kişi seyretti.





Sanat severler 18'inci kez düzenlenen etkinliği bu sene yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Facebook, Twitter ve Instagram gibi online platformlar üzerinden takip etti. 40 ülkeden 200’e aşkın öğrencinin katıldığı programda insan hayatının önemine vurgu yapıldı.



"Dostluk Diyalog ve Kardeşlik" temalı çalışmaların yanı sıra göçmen ve mültecilerin yaşadığı bazı zorluklar sanat dili ile sahneye taşındı.





ÜNLÜ OYUNCU BILL TIMONEY SUNDU





Online etkinlikte öğrenciler birlikte koreografi oluşturup çeşitli projelerde performans sergiledi. Sanal sahnede dünyanın dört bir yanından öğrencilerin birlikte projeler sahnelemesi seyircilerin takdirini topladı.





Programı sanat severlerin yakından tanıdığı Amerikalı ünlü aktör Bill Timoney sundu. Timoney son olarak Amazon Prime Video’da gösterime giren "Hunters" isimli dizide ve Netflix’te gösterilen "The Blacklist" dizisinde oynadığı rollerle tanınıyor.





ON BİNLERCE MASUM İNSANIN MAHPUS OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİLER





IFLC’nin bu yılki bir başka projesi ise Türkiye'de rutin bir hâle gelen insan hakları ihlalleri oldu. Türkçe ve Almanca söylenen rap parçasında demokrasi, hukuk ve özgürlük konularına işaret edildi.





İnsanların diline, dinine ve rengine göre ayrılmaması gerektiği belirtildi. Dünyada ırkçılığa yer olmadığını belirten genç yetenekler "Boğun eğmeyen insanların talan edildiğini" vurguladı.





Klipte önceki günlerde Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza Evi'nde tek kişilik hücrede plastik sandalye üzerinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu’nu temsilen görüntüler verildi. Hâlâ cezaevinde bulunan işadamı Osman Kavala ile gazeteci Ahmet Altan’ın fotoğrafları da yer aldı.





"Dünya çocukları salgın nedeniyle morallerin çöktüğü bir dönemde barış ve umut mesajları verdi.





ALMAN MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK MESAJLARI





Programa Almanya federal milletvekillerinden Gisela Manderla, Thomas Hitschler, Karl Heinz Brunner, Ulla Schmidt, Michaela Noll ve Martin Patzelt tebrik ve destek mesajları gönderdi.





Milletvekilleri mesajlarında, “Bazı insanların akıllarındaki bariyerleri ve duvarları kaldırmak için gençleri müzik, şarkı, dans, dil ve bütün güzel şeyler için bir araya getirme fikrini çok harika buluyorum.” ifadelerini kullandı.





“IVAN DRAGO”DAN TEŞVİK VE DESTEK MESAJI





2012 Eurovision şarkı yarışmasında Rusya’yı temsil eden Buranovski ninelerde (Babuşka) katılarak sevgi mesajları verdi. Rus nineler sempatik hareketleri ile alkış aldı.





"Rocky IV" filminde Ivan Drago rolü ile tanınan ünlü İsveçli aktör Dolph Lundgren geceye bir mesaj gönderdi.





Lundgren, “Merhaba, Dünyanın Renkleri! Evet, ben bir aktör, film yapımcısı, karate uzmanı, yakın koruma, kimya mühendisiyim ve altı dilde pizza siparişi verebilirim. Eğitim asla bitmez ve ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar çok kapı açılır karşınızda. Öyleyse IFLC'de harika işler çıkarmaya devam edin! Bize gerçekten bir şeyler öğretiyorsunuz! Tebrikler!” dedi.





TÜRKÇE PERFORMANSLARI İLE HAYRAN BIRAKTILAR





Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Beyaz Rusya’ya, Avustralia’dan Kenya’ya kadar dünyanın dört bir tarafından gençler, kendi dillerinde ve Türkçe performanslar sergiledi.





Gecede Romanya ve Kenya’dan katılan folklor grupları seyircileri büyüledi. Programda Türkçe rap şarkıların yanı sıra Almanca rap şarkıları da yer aldı.





Yayın sırasında Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca altyazı desteği verildi. Program esnasında canlı sohbet ekranında on binlerce mesaj paylaşıldı.





Online etkinliğe IFLC’nin organizasyonlarına katılarak müzik ile tanışan ve şu anda sanat-müzik ile ilgilenen öğrencilerin hayat hikayelerine de yer verildi.





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