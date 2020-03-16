Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın sırt çevirdiği yolcu gemisine Küba kucak açtı /16 Mart 2020 21:48

Dünyanın sırt çevirdiği yolcu gemisine Küba kucak açtı

Küba, Kovid-19 hastalarını taşıyan bir yolcu gemisine dayanışmayı ve sağlığı bir insan hakkı olarak gördüğü için izin veriyor.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan beş yolcu barındıran bir İngiliz gemisi birçok ülke tarafından geri çevrildikten sonra Küba'ya yanaşıyor. Çoğu İngiliz olmak üzere altı yüz yolcu taşıyan MS Braemar Gemisi, limanına yanaşabileceği bir ülke bulmaya çalışırken iki gün boyunca denizde mahsur kalmıştı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre birçok ülkeden gerekli izin alınamayınca İngiliz Hükümeti Küba'dan yardım talep etti. Küba Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasında, "Durumun aciliyeti ve hasta insanların yaşam riski göz önüne alındığında, Küba Hükümeti bu geminin yanaşmasına izin vermeye karar verdi" denildi.

DEVRİMİN DEĞERLERİNİN ZAMANIDIR

Yolcular hava yoluyla İngiltere'ye ve diğer ülkelere geri gönderilecek. Küba Hükümeti şunları söyledi: "Böyle zamanlar dayanışmanın, sağlığın bir insan hakkı olduğunu anlamanın, ortak zorluklarla mücadele için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin, Devrimin ve halkımızın hümanist uygulamalarının anahtarı olan değerlerin zamanlarıdır."

SON 48 SAATTE HASTA SAYISINDA ARTIŞ YOK

Küba’da önceki günlerde tespit edilen dört hastanın ise hastanede bulundukları ve iyileşme gösterdikleri belirtildi. Tüm limanlarda sınır güvenliğinin artırıldığı ve güçlendirildiği, birinci basamakta ve otellerde aktif taramanın sürdürüldüğü ifade ediliyor. Toplum sağlığı merkezlerinde (polikliniklerde) solunum yolu belirtileri olan hastaların ayrı alanlarda muayenesi sağlanıyor. 
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